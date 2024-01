Carmen Alcayde se estrena como colaboradora de 'Así es la vida' en medio de una tensa discusión

¡‘Así es la vida’ está de celebración! Carmen Alcayde se ha sumado al equipo del programa de las tardes de Telecinco como colaboradora. Sandra Barneda y César Muñoz se han encargado de dar la buena nueva con la mayor de las alegrías y en plena emisión: “¡Abrimos la puerta de ‘Así es la vida’ para recibir… A Carmen Alcayde!”, han exclamado. Una bienvenida muy esperada por la exconcursante de ‘GH VIP’, que ha querido aclarar que llega al plató en son de paz y sin intención de sacar a relucir temas del pasado.

En esta nueva andadura profesional, Carmen Alcayde tendrá que compartir espacio con José Antonio Avilés. Su relación nunca ha sido del todo buena, e incluso en ‘GH VIP’ saltaron chispas entre ellos, razón por la que al colaborador no le ha hecho ilusión alguna esta nueva incorporación: “Yo no vengo a ninguna guerra. Ahora, si hay cuentas pendientes y hay que saldarlas, se saldan”, ha aclarado la valenciana.

Su discurso hacia Avilés no ha quedado ahí, y Alcayde ha seguido echando leña al fuego: “Avilés, las sillas no se roban. Se ganan o se pierden. Tú haces muy bien tu trabajo y supongo que no la perderás. No tengas miedo que no vengo a robarte ninguna silla, que lo has dicho antes”, ha continuado. Algo a lo que el protagonista ha respondido: “Con Carmen Alcayde no tengo ningún problema, lo saldé cuando había que saldarlo. Lo que pasase en Guadalix forma parte del pasado”.

No contenta con esta contestación, Carmen ha insistido de manera clara: “Avilés antes ha dicho que no le gusta la gente que viene a saldar cuentas pendientes. Pues tú en ‘GH VIP 8’ querías que saldase las cuentas pendientes y me hiciste la vida imposible. Aplícate el cuento a ti”, ha zanjado. Por su parte, Sandra Barneda ha intentado romper el hielo al mostrarse muy contenta por el nuevo fichaje: “Nos encanta que te rías y que te lo pases bien. Y que haya buen rollo”, ha asegurado.

Alegría y ¿tristeza? en el plató de ‘Así es la vida’ por la llegada de Carmen Alcayde

José Antonio Avilés no habría sido el único tertuliano de ‘Así es la vida’ sobre el que esta decisión por parte de la cúpula ha caído como un jarro de agua fría. Según la presentadora, a Suso también “se le ha cambiado la cara cuando ha entrado la nueva colaboradora”. Una reacción que ninguno de sus compañeros ha llegado a entender, ya que no existe ningún conflicto público entre el exconcursante de 'Gran Hermano’ y Carmen Alcayde.

Pese a este tenso recibimiento, la periodista ha dado pistoletazo de salida a su nueva etapa en la pequeña pantalla con mucha alegría. Tras haber tenido que decir adiós a ‘Sálvame’, Mediaset ha vuelto a confiar en la de Valencia para hacerla un hueco en la cadena, a diferencia de otros rostros conocidos del que fuera el programa de las tardes de Telecinco.