La regañina de Carlos Sobera a una soltera de 94 años en 'First Dates' por una afición arriesgada

Las puertas de ‘First Dates’ están abiertas a diario para solteros de todas las edades. Una vez más, Carlos Sobera ha recibido en el restaurante más famoso de Cuatro a distintos comensales dispuestos a encontrar el amor, entre los que ha destacado Isabel, de 94 años. La anciana ha vuelto a probar suerte en el dating show al que acudió anteriormente, eso sí, permaneciendo en todo momento firme en sus convicciones y en sus aficiones por muy arriesgadas que parezcan.

Isabel ha reconocido en ‘First Dates’ que sigue “fumando puros” y divirtiéndose como la primera vez que acudió al programa. Además, ha añadido que entre sus hobbies está el de tirarse por la escalera: “Antes me tiraba por la escalera, por la barandilla, pero ya no. No me dejan. Si no, seguiría. Es una diversión fantástica para mí”, ha continuado. Unas palabras que han dejado completamente sorprendido a Carlos Sobera, que no ha podido evitar dar un consejo a la soltera: “Pero, vamos a ver, ¿cómo te vas a tirar por la escalera? Tienes 94 años. ¿Cómo te puedes estar tirando por la barandilla? Aunque sea por prisa. Es que no hay que hacer eso”.

Lejos de quedarse callada, Isabel ha seguido dando detalles al presentador de su parecer: “No, no se debe, pero yo hago cosas que no se deben hacer”, ha admitido. Unos minutos después ha llegado la persona que la acompañaría en la cita: Miguel. Un soltero de 87 años que esperaba encontrar a “una mujer de bandera” y que no ha quedado muy contento al ver por primera vez a su pareja.

La decepción de Isabel y Miguel al conocerse en 'First Dates'

El anciano se ha sincerado ante las cámaras al revelar que Isabel no era lo que buscaba: “Me hubiera gustado una de 78, 80… O incluso 83. Que yo le sacara 3 o 4 años”, ha aseverado. Una primera impresión que ha compartido también la soltera, a quien tampoco ha gustado a simple vista la elección del programa: “No es mi tipo, yo buscaba otro tipo de señor. Después, cuando le he podido conocer un poquito, pues me ha gustado”, ha contado, dejando entrever que, con el paso de los minutos la cita ha ido mejorando.

Pero ni este giro de 180 grados en los acontecimientos ha servido para que Miguel cambie de parecer. Aunque ambos ancianos han hablado de todo tipo de temas, entre los que ha destacado el sexo en la tercera edad, el soltero ha confesado que su cita “ya no estaba para esos trotes”: “A esta mujer, si le doy una vuelta más en el pasodoble se cae”, ha bromeado. Es por ello que, finalmente, ha preferido no tener un segundo encuentro con ella: “Me vas a perdonar. Ante todo, perdóname, porque eres una mujer encantadora, pero yo necesito más actividad”.