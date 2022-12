Te contamos qué audiencias ha cosechado ‘Sálvame‘ y el resto de programas de televisión. Destacamos el programa vespertino de Telecinco, ya que durante gran parte de la tarde de este miércoles 30 de noviembre trataron la noche de Alba Carrillo y Jorge Pérez en casa de Marta López. La ex gran hermana contó nuevos detalles del encuentro, desmontando así la versión que ha mantenido el ex guardia civil en televisión, quien asegura que no existió ningún beso entre ambos.

Prime time

Antena 3

El hormiguero Aitana y Miguel Bernardeau 2.592.000 17,2%

#El novato Vicky Martin Berrocal 1.529.000 15,7%

Telecinco

Pesadilla en el paraíso 918.000 10,2%

La 1

Fuego cruzado 860.000 6,1%

Fuego cruzado 563.000 5,5%

La Sexta

laSexta clave 571.000 4%

El intermedio972.000 6,3%

Cine Amor a medianoche 450.000 4,3%

Cuatro

First dates 501.000 3,3%

First dates Second chances 1.288.000 8,5%

The good doctor Vamos 405.0003,6%

La 2

Faberge, los objetos de deseo 354.000 2,3%

Documaster 362.000 4,4%

Incluye:

– Apocalipsis: la guerra de los mundos.1945-1991 La gran ruptura 1945-1946 499.000 3,3%

– Apocalipsis: la guerra de los mundos.1945-1991 La escalada del miedo 1947-1950 516.000 4,3%

Late night

Antena 3

Cine Marea alta 300.000 7,9%

Live casino 124.000 6,2%

Telecinco

Pesadilla en el paraíso (Continuación) 918.000 10,2%

Casino gran Madrid online show 129.000 5,3%

Cuatro

The good doctor Nuevos comienzos 290.000 4,1%

The good doctor Amigos y familia 198.000 4,8%

The game show 49.000 1,9%

La 1

Fuego cruzado 356.000 5,8%

Comando actualidad Pluriempleados 144.000 4%

Comando actualidad Échale horas 102.000 4,5%

La Sexta

Cine 2 Promesa de amor (2017 198.000 4,8%

Crímenes imperfectos 92.000 4,1%

La 2

Documaster (Continuación) 362.000 4,4%

Incluye:

– Apocalipsis: la guerra de los mundos.1945-1991 El mundo tiembla (1950-1952 391.000 4,8%

– Apocalipsis: la guerra de los mundos.1945-1991 La conquista (1953-1955 252.000 5,2%

– Apocalipsis: la guerra de los mundos.1945-1991 El muro (1956-1962 194.000 6,5%

– Apocalipsis: la guerra de los mundos.1945-1991 El abismo(1963-1991 181.000 8,8%

Sobremesa y tarde

Antena 3

Amar es para siempre 1.023.000 11,3%

Tierra amarga 1.265.000 14,3%

Y ahora Sonsoles 1.204.000 12,3%

Pasapalabra 2.628.000 20,8%

Telecinco

Sálvame limón 1.224.000 12,3% Sálvame naranja 1.279.000 13,9% Sálvame sandia 1.005.000 8,1%

La 1

Diseñando tu amor 434.000 4,4% Servir y proteger 510.000 5,6% El comodín de la 1 493.000 5,6% El cazador 957.000 10,2% Qatar 22:previo Polonia-Argentina: previa 1.261.000 12% Qatar 22:futbol Polonia-Argentina: previa 3.292.000 24% Qatar 22:post Polonia-Argentina: previa 2.759.000 17,7%