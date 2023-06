Así será el último programa de 'Sálvame': lo van a quemar todo

El 23 de junio supondrá el fin de una era televisiva después de 14 años. 'Sálvame' llegará a su final este viernes y se encuentra preparando una despedida que impacte a la audiencia y deje al programa en todo lo alto. Mediaset no cuenta con el formato de La Fábrica de la Tele para su parrilla y llega la hora de que se despida de los espectadores. Con la llegada de 'Mía es la venganza', sus últimos programas veían reducido su tiempo una hora. Sin embargo, además de recuperar esa hora en el “día final”, SEMANA también ha podido tener acceso a cómo será el último día de emisión.

El programa final de 'Sálvame', lleno de fuego

Tal y como comunicaron María Patiño y Adela González, ‘Sálvame’ se alargará hasta la 21:00 horas y traerá consigo diferentes cambios. No se emitirá el Naranja Plus en MiTele Plus, plataforma donde ofrecían la última hora hasta las 20:00 horas, y se prescindirá de los concursos, 25 palabras y Reacción en cadena. “Va a ser mágico el momento final, algo inimaginable. Se han puesto a currar para ofrecer lo mejor a los espectadores. ¿Cómo se resumen 14 años en 4 horas de programa?”, explicaban ambas presentadoras. Pues bien, SEMANA conoce una de las sorpresas que prepara el equipo del programa y que no dejará indiferente a su audiencia.

El 23 de junio es una fecha clave. Ese día, además de coincidir con el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez, también se celebra la noche de San Juan. Una noche que, aparte de ser la más corta del año, tiene por tradición encender hogueras en las plazas y las playas de los pueblos por una razón muy especial: el fuego purifica y quema lo viejo y malo, con el fin de dejar espacio a nuevas oportunidades y deseos. Lo mismo que hará ‘Sálvame’ en su adiós.

La posible reaparición de Jorge Javier, de baja, sigue siendo la gran incógnita del último día de 'Sálvame'

El mítico formato de La Fábrica de la tele quemará en el aparcamiento de las instalaciones de Mediaset todo el mobiliario que durante 14 años ha formado parte del programa capitaneado por Jorge Javier Vázquez. Su famoso “pulpillo”, en el que tantas “bombas” y exclusivas se han dado, las mesas que han sido testigo de tantas confidencias entre los colaboradores, los sillones por lo que se han sentado los personajes que más han dado que hablar… Todo esto se convertirá en cenizas para dejar paso a los nuevos deseos y oportunidades que cada uno de los integrantes deseen obtener.

Un momento especial donde los colaboradores en activo del programa como Belén Esteban, Lydia Lozano o Kiko Matamoros, entre otros, no estarán solos ya que, como también ha podido saber SEMANA, en las gradas no solo será el público quien los acompañe, sino todas aquellas personas que han participado de una manera u otra a que el programa se haya convertido en historia de la televisión. Aunque los nombres todavía no están confirmados, durante estas últimas semanas el equipo de redacción del programa ha estado poniéndose en contacto con antiguos excolaboradores y con aquellos personajes televisivos que, durante 14 años, con sus entrevistas y conflictos han rellenado de contenido tantas horas de televisión. Al cierre de esta edición la gran incógnita continúa siendo la misma. ¿Irá Jorge Javier?

Una despedida con significado en el que también habrá lugar para festejar y homenajear a las personas que durante más de una década han ayudado a contribuir a la magia del programa, como, por ejemplo, Mila Ximénez. Un adiós con puntos suspensivos ya que, tal y como se han encargado de transmitir con enigmáticos mensajes, el programa pone su punto y final en Telecinco, pero comenzarán a grabar un formato nuevo para la Netflix.