Anabel Pantoja ha vuelto a protagonizar una pelea en el plató de ‘Sálvame’ para defender a su familia. La sobrina de Isabel Pantoja no soporta que nadie cuestione el papel de su tía como madre, algo que ha hecho Kiko Hernández.

El colaborador de ‘Sálvame’ ha llegado este lunes 13 de agosto con un dossier repleto de información sobre el nuevo amigo de Isa Pantoja, Omar Montes, que puede que no guste nada a la familia de la joven.

Kiko Hernández se ha dirigido directamente a Isabel Pantoja y le ha dicho que como madre está loca si no toma cartas en el asunto y evita esta relación sabiendo lo que saben sobre este chico. “Tú tienes una obligación y eres madre hasta que te mueras. Tienes la obligación moral de saber con quién va tu hija e intentar ayudarla”, le ha dicho a la tonadillera.

Muy enfadada Anabel Pantoja ha preferido abandonar el plató: “Voy a salir y cuando Kiko se calme, vuelvo. Porque mi tía no tiene la culpa de con quién se junta su hija. ¡Ya está bien de atacar a Isabel! Me parece muy bien que monte su show y que haga su monólogo pero a mi tía que no la toque porque mi tía no ha hecho nada”.

Kiko Hernández ha insistido en que la información del dossier sobre Omar era muy seria: “¡Me parece muy bien, pero es Omar Montes no Isabel Pantoja!. ¡Como madre mi tía se preocupa muchísimo, todo lo que tú no sabes! ¡Tú has sido padre y lo eres y nadie te ha juzgado! ¡Deja de juzgar a mi tía, por favor! ¡Su madre está muy pendiente de Isa, pero si ella decide tener una relación con este chico nosotros no podemos ponernos en medio de la carretera para que no pase!”, ha gritado Anabel Pantoja, fuera de sí e impotente porque nadie entienda la situación de su tía Isabel.