Ana Rosa Quintana, una de las grandes estrellas de Telecinco, se ve obligada a recortar sus vacaciones y anticipar su regreso a la cadena. Tras 18 años al mando de 'El programa de Ana Rosa', la comunicadora se despidió, de forma emotiva, el pasado 25 de julio, con planes de reaparecer en pantalla el 25 de septiembre al frente de su nuevo espacio 'TardeAR'. Sin embargo, el alarmante descenso de audiencia que está sufriendo Telecinco, a lo largo de este verano, ha precipitado su regreso.

La cadena está registrando mínimos históricos de audiencia, lo que ha motivado a la cúpula directiva de Mediaset a decirle a la presentadora que vuelta ya para dar oxígeno a la cadena de televisión. Así, será el próximo 25 de septiembre cuando Ana Rosa Quintana vuelva a capitanear a su equipo en pantalla.

También es cierto que el escenario al que se enfrentará no será nada fácil para la periodista. Al reincorporarse, se enfrentará a la competencia de Jordi González, quien debutará en Televisión Española, el 4 de septiembre, con un programa que genera bastante expectación. Por otro lado, Sonsoles Ónega continúa consolidando su liderazgo con el programa 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3, espacio que gana terreno en las tardes y se perfila como el principal competidor de Quintana.

El giro de 180 grados de Telecinco

Por otra parte, conviene no olvidar que Así es la vida, el programa veraniego que presenta Sandra Barneda no está logrando el objetivo de mantener un índice de audiencia razonable, y eso que no cuenta con una competencia que le haga sombra. Las métricas no mienten: con un 8% de share, se hace patente que Telecinco necesita dar un giro de 180 grados a todo el contenido de su parrilla. Por esa razón, la baza "Ana Rosa Quintana" es la que cuenta con más fuerza para darle un giro a la situación. No cabe duda que sus 18 temporadas liderando las mañanas de la tele, son una prueba incuestionable de su trabajo.

El equipo de Unicorn, productora de la propia Ana Rosa, no para de trabajar contrarreloj, pero cuenta con un presupuesto bastante holgado. Va a contar con colaboradores muy reconocibles para la audiencia como es el caso de Cruz Morcillo, experta en sucesos, o Beatriz Cortázar y Paloma García Pelayo, de sociedad. Este regreso también marcará un hito personal para Ana Rosa Quintana, que recientemente superó por segunda vez un cáncer, demostrando su resiliencia y capacidad de lucha tanto en la vida personal como profesional.