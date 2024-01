El brutal zasca de Marta López a Ana María Aldón sobre Ortega Cano en 'GH Dúo'

Está a punto de cumplirse una semana desde que Ana María Aldón se convirtió en uno de los fichajes estrella de ‘Gran Hermano Dúo’. La casa de Guadalix abría sus puertas de nuevo para acoger la segunda edición de un reality que en apenas unos días ha traído mucha polémica consigo. Una nueva etapa en la que la colaboradora se ha sumergido de lleno para mostrar una faceta desconocida de su personalidad y que, en cierto modo, pudo verse durante su paso por ‘Supervivientes’.

Si algo está claro, es que la Ana María Aldón que pasó por los Cayos Cochinos nada tiene que ver con la actual. La diseñadora ha dado un giro de 180 grados a su vida, hasta el punto de separarse de José Ortega Cano para dar una nueva oportunidad al amor de la mano de Eladio, su novio. Tanto es así, que incluso el pasado mes de septiembre le pidió matrimonio al entrar en directo en ‘Fiesta’ pese a ser un personaje totalmente anónimo. Una propuesta a la que la gaditana accedió con la mayor de las alegrías y de la que ahora presume en ‘GH Dúo’.

Sin embargo, hay quienes no olvidan su matrimonio con el que fuera marido de Rocío Jurado. Pese a asegurar por activa y por pasiva que “nunca ha buscado tele”, Ana María ha tenido que enfrentarse a los comentarios de compañeros de reality como Marta López: “Pero te has enamorado de una persona que sabías la repercusión que iba a tener todo esto. No me vengas con rollos”. Unas palabras que demuestran que la antigua colaboradora de ‘Sálvame’ considera que Aldón sí que podría haberse acercado al padre de Gloria Camila Ortega por interés.

La dura opinión de Marta López respecto a Ana María Aldón

Aunque en alguna que otra ocasión han compartido plató en Telecinco, lo cierto es que Ana María y Marta no gozan de una muy buena relación. Tanto es así, que esta última no ha tenido reparo en considerar “mandona” a la exmujer de José Ortega Cano. Lo ha hecho durante esta misma noche en plena emisión de ‘GH Dúo’ y en un momento crucial para algunos de los nominados, ya que cinco de ellos se salvarían definitivamente de la expulsión del próximo jueves, 18 de enero.

Finalmente este cruce de reproches no ha ido a mayores y ninguna de las tertulianas ha protagonizado una discusión. Aún así, si algo está claro es que entre ellas el feeling no es óptimo y que prefieren relacionarse con otros compañeros de la casa. Y es que, mientras que Marta se apoya en su dúo, Efrén Reyero; Ana María lo hace con Elena Rodríguez, con quien tiene en común algunos aspectos de su vida. Entre ellos el de tener una hija de una edad similar, lo que hace que ambas se sinceren sobre sus sentimientos hacia ellas.