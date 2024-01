Ágatha Ruiz de la Prada abandona 'Bailando con la estrellas' en mitad del programa con un cabreo monumental

El estreno de 'Bailando con las estrellas', el nuevo concurso de Telecinco para la noche de los sábados, no ha estado exento de polémica. Ágatha Ruiz de la Prada ha debutado como uno de los fichajes más destacados, entre ellos, también se encontraba Miguel Torres, quien no ha estado acompañado de Paula Echevarría. La diseñadora protagonizó uno de los momentos estelares. Se enfadó mucho y su enojo llegó a tal magnitud que abandonó el plató en pleno directo ante el asombro del presentador, Jesús Vázquez, y los miembros del jurado.

El monumental cabreo por parte de la concursante llegaba ante su desacuerdo con la valoración del jurado. Enseguida Jesús Vázquez daba la voz de alarma: "Me comentan desde la sala de las estrellas que Ágatha Ruiz de la Prada está bastante molesta. Voy a dar paso a la sala por si ella quiere deciros algo". La diseñadora tenía clara su postura: "Antes de que me echéis, os lo agradezco en el alma, pero prefiero irme yo solita". Añadía que no se había cumplido lo que le habían prometido en un principio y no se estaba reconociendo que ella nunca antes había bailado: "No tengo ilusión para volver, me quedo con cero ilusión. Es lo contrario de lo que me han dicho. Me dijeron que se iba a juzgar a cada uno según su categoría y no puede ser". Poco después de pronunciar estas palabras y cuando el jurado estaba intentando remediar la situación, abandonó el plató sin mirar atrás mientras Boris Izaguirre gritaba: "¡Deténganla!".

Ágatha Ruiz de la Prada, gran protagonista del primer programa de 'Bailando con las estrellas' por su abandono

El jurado intentó convencer a la exmujer de Pedro J. Ramírez para que continuase en el concurso. "Estamos dando los votos a los concursantes según empiezan hoy. Igual hoy tiene tres puntos, pero dentro de unas semanas esto cambia", le decían. El bailarín Roberto Luján que acompañaba a la diseñadora también salía en su defensa. "Os respeto, pero no estáis utilizando la misma vara de medir para los concursantes. No es lo mismo tener 20 años que tener la edad que tiene Ágatha".

Las reacciones por este abandono eran inmediatas. Antonia Dell’Atte, amiga de la diseñadora, subrayaba que estaba "dejando tirados a los trabajadores del programa". La italiana iba a más y añadía que se trataba de una "tremenda falta de respeto". Además valoraba su esfuerzo por atreverse con este reto y bailar un tango: "Lo has hecho fantásticamente bien pero esto que has hecho no está bien". Su abandono también ha generado un aluvión de reacciones en redes, entre ellas, algunas le pedían su vuelta al programa: "Vuelve, y demuestra que se equivocaron con esos 2 2 2!!!".