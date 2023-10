Jessica Bueno habla del bebé que perdió junto a Kiko Rivera

Jessica Bueno sigue disfrutando de su experiencia en 'GH VIP'. De hecho, no para de protagonizar titulares porque no está escondiéndose y está dando mucha información acerca de su vida fuera de la televisión. La última en sacarle información sobre su vida personal ha sido Susana, con la que ha mantenido una conversación de lo más animada en la cama de la casa de Guadalix de la Sierra, Madrid.

Esta se ha interesado por la relación que mantuvo Jessica Bueno con Kiko Rivera: "Yo fui a 'Supervivientes' porque había estado en Miss España. Yo lo veía como un amigo. No nos habíamos liado ni nada. Cuando salimos, aún seguíamos siendo amigos. Claro, yo era una niña y él me cuidaba, me llevaba a todos los lados. Estaba siempre con él. Me hacía reír un montón", ha empezado diciendo la modelo tras el fin de 'Supervivientes'.

Y no ha querido esconder cómo surgió su relación con el hijo de Isabel Pantoja: "Luego hubo un momento en el que ya sentía por mí. Él ya estaba enamorado de mí. Y me dijo que si yo le veía sólo como un amigo, que lo mejor era no vernos. Y a mí me dio tanto dolor oír eso... Y entonces pues pasó", ha desvelado Jessica Bueno, recordando los inicios de una relación que protagonizó numerosos titulares en nuestro país.

"Me quedé embarazada por sorpresa. Lo perdí. Y luego lo pasé tan mal...", recuerda Jessica Bueno

La relación entre ellos iba tan bien que se quedaron embarazados. Pero algo ocurrió: "¿El niño fue buscado?", le pregunta Susana. En ese momento, Jessica Bueno recuerda uno de los episodios más duros de su vida: "No, yo me quedé embarazada por sorpresa. Lo perdí. Y luego lo pasé tan mal porque, sobre todo, la familia estaba tan involucrada. Y los vi sufrir tanto también...". Este desagradable suceso ocurrió en 2011, cuando en su octava semana de gestación perdió al hijo que esperaba tras varias complicaciones.

Ya después llegó Francisco, del que Jessica Buneo habla con una sonrisa en el rostro: "El mayor tiene el mismo color de ojos que yo, tiene un carisma... Se parece mucho a su padre en la forma de ser, quiere hacer siempre reír a los demás. Tú le ves y dices: 'es su padre'. Siempre he querido que mi hijo tuviera relación con su padre, obviamente. Cuando me separé de su padre era un bebé de tres meses, él desde que tiene uso de razón sabe la relación. Vamos, mi hijo es como si tuviese dos padres, él sabe quién es su padre, pero sentimentalmente tiene otro padre también porque él se ha criado con mi exmarido".

También ha hablado de la increíble relación que tiene con Kiko e Irene

Pero de Kiko Rivera habla maravillas. De hecho, mantiene una relación con él estupenda: "A día de hoy me llevo bien, sí. Yo solo tengo contacto con él y con Irene. Irene es como si fuese también una madre para mi hijo. Lo quiere mucho". Laura Bozzo se ha interesado además por si Isabel Pantoja conoce a su nieto y Jessica lo afirma: "Cuando era pequeño se iba allí con ellos, adora a Agustín y a su abuela Isa".