El torneo Mutua Madrid Open congrega cada año a una gran cantidad de rostros conocidos que, además de ser fieles seguidores a este deporte, aprovechan para dejarnos sin palabras con sus outfits. Sin ir más lejos, hace pocas horas, Pilar Rubio vio un partido ataviada con un look, de top con capucha, que no dejó indiferente a nadie. Y esta vez ha sido Victoria Federica la que ha hecho exactamente lo mismo.

No es ningún secreto. 'Vic' no escatiman en gastos. La sobrina del rey Felipe VI suele llevar artículos caros de vez en cuando, y un claro ejemplo son los bolsos que luce en sus apariciones públicas. La joven es una gran amante de la moda - igual que su padre- y en especial de los bolsos. De hecho es una fanática de los modelos de Loewe, y suele acompañar con ellos algunos de sus looks. Este tipo de detalles han hecho que no pase desapercibida y la han convertido en una de las jóvenes de la generación 'Z' más influyentes en el mundo fashion.