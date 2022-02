Inés Domecq es sin duda la diseñadora del momento. No hay celebritie o influencer que no haya caído rendida a sus diseños, pero también hemos visto lucir alguna de sus prendas a la mismísima reina Letizia y hace solo unos días era Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien llevó en Dubái uno de su vestidos estrella. Y como no podía ser de otro forma, dentro de su propia familia están sus mayores fans. De Sofía Palazuelo a Eugenia Martínez de Irujo pasando por la hija de la duquesa de Montoro. Precisamente Tana Rivera eligió el chaleco más buscado de la última colección de The IQ Collection para asistir en el Simof a la presentación de la colección flamenca de Lourdes Montes.

La joven prefiere mantener un perfil bajo y no se prodiga demasiado en fiestas y eventos sociales, pero cuando lo hace siempre triunfa con sus estilismos. Ha heredado parte del espíritu hippie que impregnan casi todos los looks de su madre, pero con su propio estilo: fresco, relajado y siempre con toques de tendencia.

El chaleco, la prenda estrella del look de Tana Rivera

La joven apostó por un sobrio estilismo de pantalones y jersey cisne en negro para darle todo el protagonismo al chaleco. Un modelo largo multicolor, en beige con solapas en tonalidades naranja marino y beige y con un fajín integrado en color marino. Tiene un precio de 175 euros, pero la mala noticia es que ya no queda disponible en ninguna de las tallas en la web (aunque tenemos la posibilidad de solicitar una alerta para cuando vuelva a estar en stock).

Tana acertó totalmente al dejar todo el protagonismo al chaleco, al combinarlo con el total look en negro. El mismo color que también eligió para los complementos: unos botines estilo cowboy y un pequeño bolso con cadena.

Junto con el vestido midi con marcadas hombreras (el llamado modelo África), este chaleco ha sido una de las prendas con mayor éxito de la colección de invierno de Inés Domecq. Un diseño que pone un toque de originalidad a los chalecos más clásicos, con su combinación de colores y el fajín que te permite marcar la silueta.

Un comienzo de año especial para la hija de Eugenia

Su presencia en el Simof también sirvió para hacer oficial su noviazgo con el empresario sevillano Manuel Vega. Además, Tana ha tenido otro gran cambio en su vida este comienzo de 2022, ya que tras terminar las prácticas en en Talent Services (empresa vinculada a Universal, donde el marido de su madre, Narcís Rebollo, es presidente) ahora ha comenzado a trabajar como coordinadora de marketing digital en Colkie, una plataforma digital para amantes de la música.