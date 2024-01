De Carla Bruni a Beatrice Borromeo: los looks más impactantes de la Paris Fashion Week

2 de 8

La cantante siempre sorprende con sus looks y este de Dior no podía encajar más con el estilo comfy al que se ha sumado desde hace unos años. El estilismo constaba de chaqueta con solapas XXL desbocadas, guantes de cuero y una falda midi con abertura trasera. Los accesorios marcaron el look: gorra, bolso Lady Dior y zapatos de tacón blancos con tira al tobillo.