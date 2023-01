Nos gusta mucho este look sexy Mariló Montero, con unos pantalones de cuero o ‘efecto piel’ en negro, camiseta blanca, ‘blazer’ de cuadros, botines de tacón y complementos en dorado. La gama de colores no puede ser más armoniosa, está claro. De hecho, hemos replicado su look con prendas de Zara que están en rebajas.