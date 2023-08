A pocos días de empezar sus estudios en el UWC Atlantic College de Gales, la Infanta Sofía ha viajado junto a su madre, la Reina Letizia, hasta Sídney para disfrutar de la final del Mundial de fútbol femenino. Este deporte se ha convertido en una de sus grandes pasiones, no sólo de verlo desde el graderío, sino que se sabe bien que le gusta practicarlo. Aunque sabemos que su hermana le hubiera acompañado de buen grado, la heredera ya se encuentra en Zaragoza pasando sus primeros días en la Academia Militar. Para asistir a este esperadísimo partido, la joven ha optado por un estilismo acorde a la estación que ahora impera en Australia. Te contamos todos los detalles de su look y lo analizamos prenda por prenda.

Este verano la Infanta Sofía ha probado con todo tipo de tendencias, no tiene ningún reparo en incorporar a su armario prendas atrevidas y rompedoras. Los vestidos mini, el estilo boho chic, pasando por las flores mini, el fucsia más barbiecore o el lúrex metalizado han sido algunos de sus apuestas veraniegas. La hija pequeña de los Reyes siempre ha coqueteado más con un estilo juvenil, frescos y acorde a su edad, algo de lo que cada día se va alejando más su hermana la Princesa Leonor. La moda low cost cada día tiene más presencia en su vestidor y en los últimos meses no ha dudado en llevar diseños de Zara, Sfera o Mango. No obstante, para asistir a este gran partido, Sofía ha tenido que sacar la ropa de abrigo.

Las claves del look de la Infanta Sofía durante la final del Mundial de fútbol femenino en Sidney

Acompañada por su madre e impaciente por ver qué futuro deparaba a las jugadoras, la infanta lució un estilismo clásico, que vaticinaba qué looks podría estrenar este otoño. Por un lado, un jersey de estilo marinero, rayas verticales blancas y negras de manga larga y cuello redondo.

Este jersey lo estrenó durante su última visita en familia a Chinchón y ha sabido bien darle otra vida lejos de su tierra natal. Sobre él, un abrigo tres cuartos en color blanco roto, con solapas, botonadura frontal y mangas con tiras en la empuñadura. Para ir a juego con su madre, la joven quiso incluir una bufanda en color rojo vibrante con la que también apoyaba a la selección femenina de fútbol.