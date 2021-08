Es cierto que Venecia bien vale un buen estilismo que vaya acorde a la majestuosidad de la ciudad, y más en estos días, pero lo de Jennifer Lopez ha sido para enmarcar. La cantante neoyorquina aterrizó hace unos días en la ciudad de los canales para acudir a un evento y dio en la diana con el look que eligió para uno de los grandes actos de la jornada.

Un estilismo en clave maxi

No le faltaba nada, porque era una oda al barroquismo, pero eso sí, todo tan bien encajado que resultaba espectacular. Por llevar, hasta llevaba una corona de flores dorada que su equipo de maquilladores y peluqueros supieron hacer encajar a la perfección.

El estilismo constaba de unos pantalones tipo capri con estampado de flores acompañado de un top con bordados e incrustaciones a los que se superponía la que es la joya del estilismo: una capa también con estampado de flores que le daba un toque espectacular. Además, Lopez supo sacarle todo el partido con unos tacones de infarto gracias a unas sandalias de plataforma a juego con el resto del conjunto.

Una fiesta en Venecia

Joyas por doquier y un pequeño bolso de mano completaban el que ha sido, hasta ahora, el estilismo más destacado de Venecia estos días. Y eso que estos días ya se preparan para el festival de cine de la ciudad.

Lopez no estaba allí por cuestiones cinematográficas, sino fashionistas. Ella era una de las grandes invitadas de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, que decidieron tirar la casa por la ventana y celebrar un evento de dos días de duración en Venecia. Y Jennifer Lopez no solo no faltó a la cita, sino que deslumbró vestida de los italianos de los pueas a la cabeza.

Los invitados de Dolce & Gabanna

Los dos modistos habían elegido la bella ciudad italiana para presentar su presentación de nuevas colecciones y de alta joyería y, de paso, hacer que algunos de los rostros conocidos que habitualmente visten de la firma se dejaran ver por los canales. Así, durante la celebración estuvo también lady Kitty Spencer.

La sobrina de la princesa Diana de Gales no podía faltar, habida cuenta de que en su reciente boda lució cinco espectaculares vestidos de la firma. También estuvieron Kris Jenner y Heidi Klum. Pero ninguna de ellas logró eclipsar a Jennifer Lopez, porque la norteamericana aposto a todo y ganó con mucha diferencia.