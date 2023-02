No te puedes perder los complementos más singulares que llevan las influencers para conseguir un look diez. ¡Toma buena nota!

A golpe de click las influencers agotan todo lo que se ponen. Tienen el poder de marcar tendencia entre su fiel séquito de fans y lo hacen a través de estilismos cuidados al detalle. De María Pombo a Laura Escanes, esta vez nos detenemos en sus complementos fetiche, esos que en ocasiones pasan desapercibidos, pero que elevan un look a su máximo nivel. ¡Adelante!

Arrancamos esta selección con un complemento que se ha convertido en imprescindible para muchas y no es otro que una gorra de béisbol. Da un toque urbano a cualquier look convirtiéndolo en irresistible. Además cuenta con el valor añadido de salvarte de un día de malos pelos. Así que anímate a llevarla porque es un recurso que utilizan muchas, entre ellas, Laura Escanes o Paula Echevarría. Lograrás un streetstyle con mucho rollo combinando una gorra con unos vaqueros y una sudadera oversize. No te olvides de las sneakers para afrontar una jornada maratoniana.

Los complementos favoritos de las influencers

El bolso continúa liderando la lista de los elementos más deseados por cualquier mujer, también cuando hablamos de influencers. Muchas de ellas como María Pombo o Laura Matamoros se decantan por firmas de lujo, solo aptas para unos pocos bolsillos privilegiados, y diseños que ya son un emblema en el mundo de la moda. Así que si quieres brillar como una de ellas opta por un bolso en tamaño maxi (en el que llevar absolutamente todo) y con el que lograrás destacar tu estilismo del día.

No podían faltar en esta selección unas buenas gafas de sol. Pueden ser unas icónicas de una firma conocida o unas con un toque vanguardista que te hagan ir a la última. Las cut eye también están entre las favoritas de las influencers. Otro de los complementos que nos encanta es el sombrero de ala ancha. Un elemento sencillo que te hará eclipsar muchas miradas y es que combinándolo con el look acertado se convierte en infalible. Paula Echevarría vadora llevarlo siempre que puede y Sara Carbonero lo ha convertido en seña de identidad de sus estilismos que acostumbran a tener ese toque bohomio que tanto gusta entre su legión de fans.

