El verano es sinónimo de vacaciones, días interminables en la playa al sol y mucho relax y desconexión. Pero también lo es de fiesta, diversión y conciertos. Desde hace unos años los amantes de la música tienen una cita ineludible en el Festival Starlite de Marbella, a cuyo escenario se suben durante el mes de julio y agosto las grandes estrellas del panorama nacional e internacional. Pero Starlite también es un lugar para "ver y dejarse ver", donde los famosos que pasan sus días en la Costa del Sol se divierten y hasta celebran su cumpleaños, como acaba de hacer Paula Echevarría.

La gran anfitriona es Sandra García-Sanjuán, quien, además, todos los años organiza la gala solidaria (en esta edición tendrá lugar el próximo domingo 13 de agosto) para recaudar fondos para la Fundación Starlite, creada por la propia Sandra, y para Lágrimas y Favores, de Antonio Banderas, el otro gran anfitrión de esa mágica noche. Ese día en la cantera de Nagüeles se despliega todo el glamour de las alfombras rojas, pero desde comienzos del mes de julio hemos visto a las famosas con sus mejores estilismos para bailar y disfrutar de sus artistas favoritos.

Las famosas nos dicen en el Festival Starlite cómo debemos vestir en un concierto

Seguro que si piensas en el estilismo para ir a un concierto lo primero que se te viene a la cabeza son unos vaqueros, una camiseta y unas sneakers o botines planos para bailar sin parar. Pero el Festival Starlite es otra dimensión, donde las famosas cuidan con mimo hasta el último detalle de sus estilismos. Vestidos de lentejuelas o con plumas, escotazos, tacones de vértigo o súper minis, son algunos de los lookazos que ya hemos visto este año. De Victoria Federica (que hace dos años protagonizó la gran anécdota de la gala solidaria al lucir el mismo vestido que Gunilla Von Bismarck) a las argentinas Carla Pereyra y Valeria Mazza, habitual todos los años de esta cita, te haemos un repaso a lo mejor que ya hemos visto.

Unos looks que no solo te inspirarán para ir de concierto, porque muchos de ellos podrían ser el look perfecto de invitada en tu próximo gran evento.

1 de 7 Victoria Federica La hija de la Infanta Elena no se pierde ningún verano su cita con el Festival Starlite. Este año la vimos con un favorecedor vestido mini de silueta wrap y escote de pico en un estampado abstracto, que acompañó con unas sandalias planas de tiras y un coqueto collar de perlas. 2 de 7 Carla Pereyra La esposa del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, mostró su imagen más sofisticada con un vestido mini azul klein de plumas, combinado con unas minimalistas sandalias nude y el mini bolso Kelly de Hermès en limón. 3 de 7 Valeria Mazza La modelo argentina y su marido, Alejandro Gravier, pasan todos los años unos días de vacaciones en Marbella con sus hijos. En una de sus muchas visitas al Festival Starlite se decantó por un vestido negro semitransparente de tirantes, con profundo escote en uve, bajo asimétrico y cinturón joyas, junto con unas sandalias de strass y bolso negro con cadena. 4 de 7 Nicole y Bárbara Kimpel La novia de Antonio Banderas y su hermana melliza se mimetizaron para acudir a un concierto. Nicole eligió un traje de falda mini con tablas y chaqueta crop en tono coral con cartera labrada en el mismo tono; y Bárbara una básica camiseta blanca y una falda mini en beige con nudo y drapeado central. Coincidieron al llevar el mismo modelo de zapatos con pulsera de strass, Nicole en nude y Bárbara en plateado. 5 de 7 Luján Argüelles La presentadora de ¡Vaya vacaciones! lució un vestido largo en un favorecedor estampado de flores en tonos mostazo y rosa de escote palabra de honor y cuerpo bustier, que combinó con unos zapatos glitter, bolso negro y gargantilla de flores plata. 6 de 7 Esther Cañadas La modelo eligió un precioso vestido asimétrico con un original estampado que mezclaba el animal print con el psicodélico en tonos tierra. 7 de 7 Gunilla Von Bismarck La que fuera la reina indiscutible de la fiesta marbellí de los 80 sigue fiel a su estilo original y en esta ocasión lo demostró con unos pantalones blancos con grandes flores de colores y una camisa rosa anudada, el mismo tono que eligió para su shopping bag, siguiendo la moda Barbicore.