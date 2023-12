Soy interiorista y estas son las mejores ideas para presentar la mesa en Navidad

Preparar la mesa para la Navidad es una forma de crear un ambiente acogedor y festivo perfecto para compartir con nuestros seres queridos. Hay algunos trucos que podemos seguir para que nuestra mesa sea un éxito y, para conocer cuáles son los mejores, hemos hablado con la arquitecta e interiorista Lourdes Treviño, directora de Freehand Arquitectura.

Cómo hacer que nuestra mesa de Navidad luzca perfecta

Cuando llega esta época todos buscamos inspiración para nuestros regalos, nuestros outfits, nuestros platos navideños, la decoración de la casa o para poner nuestra mesa de Navidad lo más bonita y elegante posible.

¿Qué detalles no pueden faltar nunca en la mesa de Navidad? “Una mesa de navidad, debe ser cálida (porque estamos en invierno), elegante, festiva y ceremoniosa porque alrededor de ella nos reunimos con nuestros seres más queridos, para celebrar el hito más importante del año, sea uno creyente o no lo sea. Ante la mesa de navidad lo normal es vestirse mucho mejor que para otras cenas y ocasiones importantes, luego, no dudes en tirar de mantelería, cubertería y cristalería, que están para usarlas. No olvidemos detalles simbólicos de la Navidad como velas, piñas, o pequeños adornos navideños”, señala Lourdes Treviño.

Una de las dudas más frecuentes sobre cómo vestir la mesa de Navidad son los colores y tonalidades que es mejor utilizar o combinar. ¿Qué colores serían los más adecuados? “Los colores tradicionales de la Navidad son rojo, verde, dorado, rojo y plata”, explica a SEMANA la experta, y añade que: “Sin embargo, para un enfoque más moderno y minimalista, puedes optar por tonos blancos, cremas, o incluso pasteles, muy de moda últimamente. Busca una paleta de colores que complemente el diseño y el estilo de tu comedor, ahí está la clave”.

Vajilla: las claves para no cometer ningún error

Una vez que tenemos clara la gama cromática que vamos a utilizar en la mesa, el siguiente paso es elegir una vajilla acorde. ¿Qué tipo de vajilla sería apropiada y qué elementos se aconseja utilizar? “Opta por una vajilla elegante y festiva. La porcelana blanca es un clásico que nunca falla, y puedes añadir platos de presentación en colores o texturas que complementen tu esquema de colores. Asegúrate de incluir todos los platos necesarios para los diferentes momentos de la velada. Y no dudes en mezclar diferentes vajillas que combinen entre sí igual que combinamos (siempre con Arte) distintos estampados o colores al vestirnos”.

Otro de los quebraderos de cabeza en la mesa navideña es qué cubiertos poner y cuántas cpas serían las apropiadas. Preguntamos a la experta de Freehand arquitectura: ¿Cuánta cubertería deberíamos poner en la mesa? ¿Y copas? “Lo que está claro es que la navidad no es momento para ahorrar en detalles ni mucho menos para dejar en el gueridón o en el armario nuestras piezas más valiosas en cuanto a mantelería, cubertería, vajilla o cristalería se refiere. La cubertería debe ser completa: cuchillo y tenedor para la carne, tenedor para el pescado, cuchara para la sopa, y cubiertos para el postre. En cuanto a las copas, incluye una para agua, una para vino tinto, y otra para vino blanco. Si sirves champán, puedes poner copas flauta aunque los más modernos sirven los espumosos y cavas ya en copas de vino normales”. ¡Apuntado queda!

Recursos que nunca fallan para conseguir una mesa navideña ideal

Una vez que ya hemos puesto nuestra mesa de Navidad necesitamos algunos elementos para poner el broche de oro sin recargar, hay que buscar un equilibrio y no siempre lo tenemos del todo claro. ¿Qué elementos decorativos son los recomendables? ¿Es necesario retirar el centro de mesa? “Los elementos decorativos típicos, candelabros, centros de flores o frutas en los tonos que combinen (o incluso algo más creativo) deben ser bien visibles pero no abrumadores. Piensa en un centro de mesa que sea bajo para no obstruir la vista y la conversación entre los comensales. Las velas, los adornos naturales como ramas de pino o bayas, y las pequeñas luces LED pueden crear una atmósfera cálida y acogedora en invierno. Si el centro de mesa es muy grande o alto, considera retirarlo durante la comida para mayor comodidad. O mejor, no lo pongas, mejor piensa en uno adecuada de dimensiones lógicas y funcionales”, recomienda Treviño.

¿Hay algún recurso o truco que nunca falle para que la mesa de Navidad luzca elegante? “La elegancia se logra con la simplicidad y la calidad cuando no hay una evidente creatividad y sentido del Arte, así que, a menos que seamos verdaderos artistas o estetas, la virtud está en los clásicos y la mesura”, advierte la interiorista. “Utiliza manteles y servilletas de buen material, preferiblemente de lino o algodón. Asegúrate de que la vajilla y la cristalería estén impecables y brillantes. Observa la forma correcta de poner la mesa y los cubiertos, algo que no domina todo el mundo. Finalmente, una iluminación suave y ambiental puede realzar la atmósfera y darle un toque final perfecto”.

Voilà! Ya tenemos todas las claves para que nuestra mesa triunfe como nunca esta Navidad.