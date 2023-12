Esto es lo que dice la Inteligencia Artificial que deberías hacer si te toca la lotería para no arruinarte

El sorteo de la lotería de Navidad es uno de los más populares y esperados del año. Incluso gente que no juega en todo el año espera con ilusión y felicidad el 22 de diciembre y la famosa cantinela de los niños. Que te toque la lotería es un sueño pero no todo el mundo sabe gestionar el premio ni los cambios que supone. Te contamos todo lo que hay que saber para no acabar en el ruina en poco tiempo.

¡Me ha tocado la lotería!

¿Quién no ha pensado alguna vez lo que haría si le tocase la lotería? Disfrutar de una vida mejor, las cómoda, más viajes, una casa grande, coches… Sin embargo, no todo es tan bonito como parece. Según un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 70 % de los ganadores de un premio millonario terminan arruinados en cinco años. Como lo lees, ¡en 5 años!

¿Estamos preparados para recibir una cantidad ingente de dinero? Parece ser que a lo largo del tiempo se han dado muchos casos de ganadores de la lotería que han terminado solos y arruinados, incluso en las peores circunstancias han terminado por quitarse la vida. “Recibir una enorme fortuna de golpe puede descolocar a una persona de tal forma que puede resultar difícil que rehaga su vida cotidiana: el sujeto pasa a ser expulsado de su mundo para convertirse en un nuevo rico, se siente mal, no se reconoce a sí mismo ni sus emociones y sentimientos, y en casos extremos eso puede culminar en una depresión o un suicidio», asegura Francesc Núñez, profesor de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC.

El Fondo Nacional para la Educación Financiera (NEFE) declara que el 70 % de los ganadores de una lotería se gasta todo el premio en solo cinco años. «Cuando una persona recibe tanto dinero de golpe se desequilibra, porque se produce un impacto emocional muy elevado que deriva en emociones de alta intensidad de satisfacción y euforia que hacen que se sienta muy poderosa y capaz de afrontar lo que sea, y esto puede llevarla a tomar decisiones ilógicas e irracionales con respecto a negocios o compras muy caras», explica Mireia Cabero, profesora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Núñez coincide con ella, y afirma que cuando uno recibe una fortuna que tiene su origen en el azar, es mucho más fácil que cometa ‘tonterías’.

Qué hacer si te toca el gordo en la lotería

Para no terminar arruinado, con malestar emocional y en soledad si nos toca la lotería, hay algunas estrategias a seguir que van a hacer que disfrutemos del premio sin riesgos:

Mantén la calma y la discreción. Lo primero que debes hacer si te toca la lotería es respirar hondo y asimilar la noticia. No te dejes llevar por la euforia y el consumismo, ni se lo cuentes a todo el mundo. Solo comparte la noticia con las personas de tu confianza, y evita los regalos excesivos o las donaciones impulsivas. Mantener la discreción es básico para evitar las envidias, los aprovechados o los problemas legales.

No cambies radicalmente de vida. No dejes tu trabajo, ni te mudes a una mansión, ni te compres un yate. Es mejor que sigas con tu rutina y tus hábitos, y que te des algún capricho razonable. Así evitarás el síndrome del nuevo rico, que puede llevarte a la soledad, la depresión o incluso a adicciones nada recomendables. Recuerda que el dinero no da la felicidad, sino que la facilita. Disfruta del dinero con moderación y responsabilidad, y compártelo con las personas que te importan.

Cómo gestionar el dinero de la lotería

Busca asesoramiento profesional. Muchas de las personas afortunadas con un premio tan elevado no tienen experiencia en el mundo de las finanzas, por lo que es necesario contar con un buen asesor legal y fiscal que te ayude a gestionar el premio, a pagar los impuestos correspondientes, y a invertir el dinero de forma inteligente y diversificada. No te fíes de los consejos de amigos o familiares que no tienen conocimientos en la materia, ni de las ofertas milagrosas o los negocios arriesgados.

Establece un presupuesto y un plan financiero. No gastes más de lo que ingresas, ni te endeudes innecesariamente. Establece un límite de gasto mensual, y ahorra e invierte el resto del dinero. Crea un fondo de emergencia, y destina una parte del premio a tu jubilación, a tu educación o a tu salud. Piensa en tus objetivos a corto, medio y largo plazo, y elabora un plan financiero que te permita alcanzarlos. Sé prudente y realista, y no te dejes llevar por las modas o las presiones sociales. Cobra el premio donde no te conozcan. Es mejor no acudir a cobrar el premio de la lotería a tu sucursal más cercana. De esta manera, será más fácil conservar tu anonimato y evitar que todo el barrio sepa que te ha tocado el Gordo. Elige una entidad bancaria que te ofrezca buenas condiciones y que tenga experiencia en gestionar grandes fortunas. Negocia las comisiones, los intereses y los servicios que te ofrecen, y compara con otras opciones antes de decidirte.

Disfruta de tu premio pero con cabeza. ¡Suerte!