Julio José Iglesias había mantenido una relación sentimental con Vivi Di Domenico durante un año y medio cuando se anunció su ruptura. Solo dos meses después, el hijo de Isabel Preysler ha proclamado públicamente su amor por Ariadna Romero, mientras la modelo italiana no sale todavía de su perplejidad ante la situación que está viviendo: “Tuvimos una pelea muy fuerte, yo me fui de casa y una semana después me mandaron las imágenes de él con esta chica”.

Vivi se encuentra muy dolida y ha explicado cómo sucedió todo: “Habíamos tenido otras discusiones, pero normales, de pareja. Esta fue muy fuerte, porque yo me puse enferma y él se fue de fiesta. No lo entendí, pensé que se quedaría a cuidarme, a mimarme… Me enfadé mucho y me fui a México para estar con mi familia y mis amigos. Pensé que vendría a por mí, que hablaríamos y lo solucionaríamos. Yo estaba muy triste”, ha explicado en Antena 3.

No obstante, Julio José ya tenía otros planes: “Me enviaron unas fotos en las que él aparecía con esta chica a la salida de un restaurante, cogidos de la mano. Se tomaron una semana después de que yo me fuera de su casa”, ha explicado Vivi. “Y eso es todo. No llegamos a hablar de lo sucedido. Él no me ha dado explicaciones, no me ha pedido perdón ni se ha despedido. Nada”.

"Solo nosotros"

Vivi, quien fue presentada como un fantasma (con sábana incluida) por el hermano de Tamara Falcó en un acto publicitario, afirma que su historia de amor con Julio “era muy bonita” y está muy triste por el abrupto final de la misma: “No he podido ni despedirme de su familia. Echo de menos a sus padres, que me trataron fenomenal, a los hijos de Ana Boyer, con los que yo me llevaba muy bien… Me da mucha pena”.

“Solo nosotros”, escribía este jueves Julio Iglesias en sus redes sociales para anunciar, de forma oficial, su nueva relación con Ariadna Romero. Entre los numerosos comentarios de felicitación que recibió el cantante, destaca la emotiva respuesta de su pareja: “Te amo, mi vida”.

Ariadna no es la única relación fallida que tiene Julio José Iglesias. Hace dos años, se separó de Charisse Verhaert, con quien compartió su vida durante casi veinte años y con quien se casó en 2012. Hoy la modelo belga está felizmente casada con el bailarín Jay Sánchez y ambos esperan un bebé. Charisse está embarazada de cinco meses.