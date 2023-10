Vicky Martín Berrocal confiesa su profundo pesar al ver a su hija con Manuel Benítez

La despedida de los ruedos de Manuel Díaz El Cordobés ha tenido como escenario la plaza de la Alameda de Jaén. El diestro ha estado arropado por su familia durante esta destacada jornada con la que cierra un capítulo de su vida. En el palco se encontraba su mujer, Virginia Troconis, su padre, Manuel Benítez, y su hija mayor, Alba Díaz. Aunque no ha estado presente, Vicky Martín Berrocal ha seguido con atención este gran día para su exmarido y ha dedicado una emotiva carta que ha publicado en redes antes de la corrida. Tras la misma, ha querido compartir el único pesar que le queda al ver a su hija acompañada de su abuelo.

"Miro esta imagen y lloro de felicidad". Y es que este reencuentro le ha hecho tener muy presente a su padre, José Luis Martín Berrocal, fallecido en 2008. "Qué feliz hubieses sido sentado ahí, viviendo ese momento al otro lado de tu nieta Alba y de tu gran amigo". La empresaria concluía indicando que a ella le hubiese encantado ver a su única hija rodeada de sus dos abuelos.

Manuel Benítez: el encargado de cortar la coleta a su hijo Manuel Díaz

Alba Díaz no ha podido ocultar su emoción durante esta despedida en la que incluso ha derramado alguna lágrima. El momento más destacado de la tarde ha sido cuando Manuel Benítez ha cortado la coleta a su hijo y ambos se han fundido en un cálido abrazo. La reconciliación de padre e hijo después de muchos años de desavenencias se produjo a principios de este mismo año, el mismo en el que el torero ha conmemorado las tres décadas de su alternativa.

Este "último baile", como Manuel Díaz lo ha definido, ha generado una gran expectación entre los aficionados taurinos y la prensa. Los tres hijos del torero, Alba, Manuel y Triana, han bajado al coso, también su mujer, Virginia Troconis. Tras el festejo, Manuel Díaz agradecía el cariño recibido a través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram. "Así empezó todo, solo. Y ahora mismo estoy aquí solo en mi cuarto. Ya terminó todo. Esta soledad que tengo ahora mismo es algo que quiero sentir. Se me pasan muchas cosas por la cabeza: de ilusión, de lo que he vivido. Solo quiero daros las gracias a todos por estar siempre ahí y por dejarme ser y existir como persona".

"Me llena de emoción saber tienes a tu padre contigo", ha escrito Vicky Martín Berrocal a Manuel Díaz 'El Cordobés'

No cabe duda de que la despedida de Manuel Díaz de los ruedos ha sido un momento importante para toda la familia. Y aunque Vicky Martín Berrocal se separó del diestro hace 22 años (cuatro años después de su boda), pero no ha dejado de ser una más en el clan. Consciente de los esfuerzos que ha hecho a lo largo de su vida su exmarido, le ha dedicado unas bonitas líneas en las redes sociales. "Hoy no es un día más en tu vida y por eso no lo es en la mía", arranca diciendo en su misiva. "Hoy dices adiós a un etapa que te dio todo lo que eres y conociéndote, sé que no te será fácil, pero me llena de emoción saber que estás rodeado por los que más quieres y tienes a tu padre contigo. Siendo sincera me alegro por tu madre, por tu mujer y por tus hijos... Y también por todos los que te queremos". Por último, destaca su "tesón, pundonor y verdad" y le desea "que Dios te bendiga siempre".

Las palabras de la diseñadora dejan claro que la relación entre ella y Manuel Díaz El Cordobés es cordial y el afecto sigue siendo mutuo. Es algo que ambas partes han manifestado públicamente en infinidad de ocasiones. La andaluza, además, no solo se lleva bien con el que fue su marido: también se lleva a las mil maravillas con su actual pareja, Virginia Troconis. "Yo considero que nos pilló muy jóvenes, sí, demasiado jóvenes y demasiado inquietos aún, con demasiadas cosas que descubrir", reflexionó en su día el diestro cuando le preguntaron por los motivos de su separación con Vicky. "A Vicky la deseo lo mejor, es una gran mujer, qué mala suerte que no pudo ser", añadía. Ella, por su parte, nunca ha ocultado la admiración que siente por el padre de su única hija: "Las relaciones pueden o no funcionar, pero tú tienes que saber quién has tenido enfrente, qué tipo de hombre has tenido enfrente y realmente yo tuve un gran hombre. Hablar de Manuel me remueve muchas cosas porque veo la cara de mi hija y fue una historia muy bonita".

