Ana Rosa Quintana regresa este lunes a su puesto de trabajo como presentadora de ‘El programa de AR’, pero lo hace con un sueño truncado

Fue el pasado 26 de junio cuando Ana Rosa Quintana se despidió de la temporada más difícil de su programa, en Telecinco, para dar comienzo a sus vacaciones. Desde entonces, poco hemos sabido de la presentadora de televisión, que ni siquiera ha compartido ninguna publicación a través de sus redes sociales. Han sido unas vacaciones diferentes, ya que ha podido descansar y desconectar de la crisis sanitaria del coronavirus, que acaparó cientos de minutos en su programación. Ahora, regresa, pero lo hace con un sabor agridulce, ya que está contenta de retomar el trabajo, pero tenía un sueño para esta temporada que se ha visto truncado a última hora. ¿De qué se trata?

Ana Rosa Quintana regresa a su puesto de trabajo el próximo lunes

Antes de la vuelta a la rutina y al trabajo, la presentadora de televisión ha hablado sobre cómo afronta esta nueva temporada. Y es que Ana Rosa Quintana tenía la ilusión de comentar el programa con otra información de actualidad que no tuviera nada que ver con el coronavirus, algo que finalmente no se ha podido efectuar, por desgracia. «Esperaba arrancar hablando de otros temas, pero desafortunadamente volveremos a tratar las novedades sobre la pandemia. También va a ser una temporada política muy importante, con elecciones a la vista en Cataluña y unos presupuestos generales del Estado que aprobar”, ha asegurado en su última entrevista.

A pesar de que se ha tomado un par de meses de descanso para desconectar y recargar las pilas, no ha dejado de informarse sobre lo que estaba ocurriendo en el país: «Evidentemente he estado pendiente de lo que ha ido sucediendo, con todo lo que está pasando no se puede ni se debe desconectar”, ha asegurado. Y ha añadido que seguirá al tanto de las cosas que más preocupan a la gente actualmente: «Uno es todo lo relacionado con la pandemia, con los avances si los hay -yo no soy tan optimista- para lograr en diciembre una vacuna; y, sobre todo, con la economía y el paro, que es el otro gran problema ahora”.

El programa seguirá contando con la estrecha colaboración de Joaquín Prat en la última parte del programa y de Patricia Pardo en la sección de actualidad. Precisamente esta última, junto a Ana Terradillos, se ha quedado al frente de ‘El programa del verano’ mientras Ana Rosa Quintana se ha tomado unos meses de descanso. Este viernes, Patricia Pardo ha presentado su último programa y no ha podido evitar las lágrimas al tener que despedirse de esta temporada y de uno de los veranos más complicados que ha vivido todo el país desde hace años a consecuencia de la pandemia.