Kylie Jenner

Kylie Kristen Jenner es una empresaria, socialité, diseñadora y modelo estadounidense. Su primer trabajo como modelo fue para las tiendas Sears. Es conocida por aparecer en el programa de telerrealidad Keeping up with the Kardashians. Además, ha trabajado como embajadora de la revista Seventeen y como modelo en el desfile de Hello Kitty de Forever 21. ... Timothée Chalamet y Kylie Jenner, protagonistas del momento más romántico de los Globos de Oro […] saber más »