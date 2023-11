El tierno momento que David Bisbal no olvida junto a su padre

Vídeo: EUROPA PRESS.

David Bisbal está viviendo una semana de lo más intensa. Hace unos días tuvo que viajar a Sevilla, donde se celebran este mismo jueves 16 de noviembre la gala de los Latin Grammy. Aunque la gran cita es este jueves, durante los días previos se han celebrado varios eventos a los que el almeriense no ha dudado en acudir. Allí se ha reencontrado con grandes artistas no solo de España, también de Latinoamérica. Como no podía ser de otra manera y haciendo gala de su simpatía con la prensa siempre que acude a un evento, David Bisbal ha querido compartir con todos el momento que vive junto a su padre durante la grabación de su documental en Movistar+ y que no olvida. Hay que recordar que Pepe, su padre, padece Alzhéimer. Así habla de él cuando consigue encontrar huequitos para disfrutar de su compañía.