Shakira y Piqué: nuevo (e incómodo) acuerdo por la custodia de sus hijos

Nuevo cambio de planes. A pesar de que Shakira y Piqué pensaron que tenían todo atado en el acuerdo que firmaron ante sus abogados, han vuelto a dar un giro a su acuerdo. Y es que, aunque en un principio estipularon que los pequeños que tienen en común pasarían el 66 % de las vacaciones de verano con su padre, finalmente no será así. Tras muchas conversaciones entre sus representantes legales se ha llegado a una conclusión: este año harán las cosas distintas a lo que en un principio habían pactado. Ha sido un año de cambios y quieren que la adaptación sea paulatina, buscando así que "sea lo menos traumático posible para ellos".

Días después de que se celebrara la boda de Marc Piqué y de que sus sobrinos no acudieran al encontrarse fuera de España, Shakira se ha personado en Barcelona para "dejar a sus hijos en la ciudad". "Resulta que habían pactado que Gerard Piqué tendría durante estas vacaciones de verano el 66% del tiempo de custodia este verano, pero no está siendo así", ha dicho la periodista Lorena Vázquez. El gran favorecido en esta época estival era el empresario debido a que renunciaba a pasar tiempo con ellos durante el año al mudarse ellos a Miami, pero de nuevo el convenio ha sufrido otra modificación.

Ahora se "habría decidido que los niños estén 15 días con su padre y 15 con su madre", lo que se traduce en que estarán a partes iguales con sus progenitores. O lo que es lo mismo al 50%. De este modo, ninguno de los dos debería sufrir "la ausencia del otro", algo muy meditado y que a buen seguro cambiará a partir del 2024. Este acuerdo solo se tiene pensado aplicar este año, según han explicado. "A partir del año que viene, si no se cambia ese convenio, el 66% del tiempo de la época estival la pasarán al lado de su padre", han deslizado.

Algunos detalles del 'antiguo' acuerdo de Shakira y Piqué

Aunque ambos sudaron sangre, sudor y lágrimas hasta llegar a un punto en común, no quieren limitarse únicamente al documento que se firmó el pasado mes de noviembre y que se oficializó en el juzgado de Barcelona el 1 de diciembre. Un compromiso de 20 páginas en el que no dejaron nada al azar y en el que, entre otros detalles, se fijaba cómo quedaba la custodia de los niños y cuál sería su nuevo lugar de residencia. No fue fácil, de hecho, durante más de 12 horas estuvieron reunidos con sus letrados para negociar y cerrar así un capítulo doloroso para los dos.

En este documento se trataban puntos como que Shakira pasaría menos tiempo en los periodos vacacionales de sus hijos y que los niños vivirían con Piqué al menos durante 10 días al mes. Sin embargo, parece que algo les ha hecho reflexionar tanto al exfutbolista como a la cantante, prueba de ello, su nueva hoja de ruta.