Shakira, cabreada con Piqué por dejar a sus hijos a terceras personas

Hay quien pensaba que el documento que Shakira y Piqué tardaron meses en firmar serviría para que no hubiera tensión entre ellos. Nada más lejos de la realidad. Necesitaron muchas reuniones para ponerse de acuerdo, encuentros en los que sus abogados no sabían hacia qué lugar tirar. Pues bien, nueve meses después de aquello todavía quedan flecos que enfadan al otro. De hecho, vuelve a reinar la tensión debido a que el empresario no estaría cumpliendo con un detalle importante de este convenio de guarda y custodia de los dos hijos que tienen en común. A pesar de que se acordó que el exfutbolista era quien debía hacerse cargo durante los días en los que estaban con él, lo cierto es que no está siendo así.

Shakira y el motivo de su enfado

"Shakira no está de acuerdo con que Piqué no tome todo el tiempo libre posible de su trabajo y de sus compromisos personales para estar con los niños durante su periodo vacacional", cuentan en Mamarazzis. Aseguran que lo que está acordado es que sea Piqué el que se encargue de sus hijos, no terceras personas ni familiares. Si bien ha disfrutado Piqué con sus pequeños de diferentes planes de ocio, cuando ha trabajado habría hablado con su entorno para que le sustituyeran durante unas horas. Este hecho no sería aislado, sino que habría tenido lugar en diferentes ocasiones.

Al parecer, el documento firmado por ambos, establece que si uno de los progenitores no puede hacerse cargo de los niños, tendrá que ofrecer al otro el cuidado de los menores. Si no debe haber siempre una autorización en la que deje claro que aprueba que un tercero o los familiares del tercero se hagan cargo de ello, la cual no habría existido a tenor del enfado de Shakira.

La artista quiere evitar que sus hijos pasen muchas horas en un vuelo y, por ello, pide a Piqué que sea él quien haga el esfuerzo si quiere estar con ellos. Por el momento, se desconoce en qué quedará la cosa y si llegará algún momento en el que dejen atrás los enfados y las tensiones que les han acompañado desde su ruptura. Fue anunciada en el mes de junio de 2022, fecha que supuso un tsunami para ambos y momento desde el que cambió todo para ellos.

Cabe señalar que este acuerdo que ahora es noticia, también ha copado titulares por otras cuestiones. Durante este mes de julio se supo la modificación que habían firmado, en concreto, los porcentajes de tiempo que pasarían con cada uno de ellos. En la época de verano estaba previsto que Piqué pasara un 66% del tiempo, pero para que el cambio no fuera traumático han preferido que fuera al 50 % y los niños pasaran el mismo tiempo con uno que otro.

Detalles del acuerdo entre Shakira y Piqué

Un compromiso de 20 páginas en el que no dejaron nada al azar y en el que, entre otros detalles, se fijaba cómo quedaba la custodia de los niños y cuál sería su nuevo lugar de residencia. No fue fácil, de hecho, durante más de 12 horas estuvieron reunidos con sus letrados para negociar y cerrar así un capítulo doloroso para los dos.