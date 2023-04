Lo que parecía un amor de película, ha terminado siendo una auténtica pesadilla para Anabel Pantoja. Yulen y la sevillana comenzaron su noviazgo dentro de la anterior edición de 'Supervivientes'. A su salida, ambos emprendieron varios viajes juntos y se recorrieron gran parte del mundo de la mano. Un romance idílico que poco tenía de realidad. Ahora, tras su separación y después de que ambos hayan tomado caminos separados, se descubren unos audios del esgrimista en los que aparece criticando a la sobrina de Isabel Pantoja cuando todavía estaban juntos. Unos audios a los que ha tenido acceso 'Sálvame' y que habrían tenido lugar durante unas vacaciones de la pareja a Menorca durante este último verano.

El mencionado programa habría tenido acceso a unas conversaciones de Yulen Pereira con diferentes gerentes de restaurantes y hoteles baleares que no dejarían en muy buen lugar a Anabel Pantoja. Según las palabras del deportista, la sevillana sería algo caprichosa y mostraría su carácter con Yulen si las cosas no salen como ella quiere. En uno de ellos se puede escuchar lo siguiente: "Confírmame lo del cambio de habitación. No me mates. Ya le he dicho a esta que mañana nos cambiamos y no quiero ser negro muerto. NO QUIERO SER NEGRO MUERTO", recalca sobre todo en la última parte. Según las palabras del deportista, a Anabel no le gustaría la habitación de hotel en la que se alojarían y habría pedido a su pareja que, por favor, les cambiasen cuanto antes de la misma.

Los audios que dejarían como "caprichosa" y "exigente" a Anabel Pantoja

En otro audio, en esta ocasión del encargado de un restaurante en Menorca, se dice lo siguiente de Anabel Pantoja: "Ella no come nada de pescado. Está muy a disgusto ahora mismo, no quiere cenar nada. Está siendo un poco desagradable, la verdad. Ella quiere que le hagamos carne y aquí no tenemos carne", se escucha. La que fuera colaboradora de televisión exige que le cocinen carne en un restaurante japonés y ante la negativa del lugar de restauración, Anabel Pantoja abandona el local y Yulen Pereira se ve obligado a hacer lo mismo. " Se van eh. La chica esta no quiere pescado crudo", dice el responsable del restaurante.

Además de unos mensajes de voz, también hemos podido leer unos whatsapps entre Yulen Pereira y el responsable del restaurante japonés al que la pareja acudió. "Tío, esto está siendo un cuadro. La Anabel con un cabreo que flipas porque aquí solo hay sushi. Qué vergüenza tío, lo siento", le escribe el esgrimista. A lo que el gerente le responde: "No pasa nada. Ha faltado información. Y a mí no para de llamarme el director". "¿El director está molesto? Joder... otro día vamos tú y yo sin mujeres, perro. Que esta mujer me va a dar un paro cardíaco un día...".

Anabel Pantoja ha disfrutado de la Semana Santa en Sevilla junto a los suyos

Completamente alejada a todo lo que se dice sobre ella e incluso su ex, Yulen Pereira, podría haber dicho cuando todavía estaban juntos, Anabel Pantoja ha disfrutado de la Semana Santa sevillana rodeada de los suyos. Unos días muy emotivos, pues ha sido la primera sin su padre, Bernardo Pantoja. Por este motivo, la colaboradora de televisión se ha refugiado en sus amigos y, sobre todo, en su madre, Mercedes Bernal. Ella siempre ha sido un gran apoyo. Ahora más si cabe que comienzan a salir a la luz los "trapos sucios" de su relación con Yulen Pereira.