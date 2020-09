Este miércoles, Amador Mohedano desveló que estuvo a punto de suicidarse: «pensé incluso en tirarme desde mi ático en Chipiona». Por suerte, pidió ayuda a profesionales. «Fui al psicólogo y me tiré dos horas con él. Yo necesito llorar, le dije. Lloraba como los los niños chicos». El hermano de Rocío Jurado era el anfitrión de la segunda entrega de ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’ y ahí desveló uno de los episodios más dramáticos de su vida, cuando estuvo a punto de quitarse la vida por el sufrimiento interno que tenía. Algo que ocurrió al separarse de su mujer y madre de sus cuatro hijos, Rosa Benito. Ahora, es ella quien responde a las declaraciones más dolorosas de Amador Mohedano.

Rosa Benito responde a las palabras de Amador Mohedano de manera contundente

Un día después de la confesión de Amador, Rosa Benito acude a ‘Ya es mediodía’, programa en el que colabora y donde uno de los temas a tratar son las palabras de su exmarido. Al terminar de ver el vídeo donde Amador desvela lo mal que lo ha pasado, la expeluquera le responde de manera contundente. «Él cuenta que estuvo dos horas con un psicólogo y yo le digo que estuve dos años con un psiquiatra. Fíjate el cambio», comienza diciendo. Y ha añadido que «me quedo con el reconocimiento de que él tuvo mucha culpa y es verdad. Yo intenté ser la mejor persona a nivel mujer y es verdad lo que cuenta, que era una guerra continúa», dice. «Me hizo la vida imposible y entonces llega un momento que dices «ya no puedo más»», sentencia.

Rosa Benito no quiere irse del plató sin hacer una aclaración a las palabras de Amador, que aseguró que lo pasó muy mal después de la ruptura. «Quiero aclarar una cosa. Amador ayer dijo que estuvo dos años y medio solo. Yo te recuerdo que a los siete meses Kelly Mor, por una trampa o por lo que fuese pero él cayó, ya estaba en el balcón. A los siete meses. Luego vino la del perro, luego la otra y luego…Osea que de dos años y medio solo, nada», cuenta con firmeza una Rosa Benito visiblemente enfadada por las últimas declaraciones de Amador Mohedano.

«Pero si es que él tenía una familia preciosa. Es que él era una persona que me conocía a mí de los pies a la cabeza. Él era una persona que sabía perfectamente aquí, que yo no había ido nunca a un reality en la vida, y yo no sabía lo que se podía haber montado», cuenta. Y ha añadido: «Es que él tenía que haber dicho «es que mi mujer no es así, ha sentenciado en la intervención en ‘Ya es mediodía’.

