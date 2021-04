En medio de la guerra familiar que ha provocado el testimonio de Rocío Carrasco en su docuserie, ‘Rocío: contar la verdad para seguir vivia’, Rosa Benito ha compartido que ya está vacunada contra el coronavirus con la primera dosis.

Rosa Benito tiene una razón por la que estar feliz. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ ha recibido este martes la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca que la inmuniza contra el coronavirus. Ella misma ha compartido una imagen del momento en el que ha recibido la vacuna y ha escrito emocionada: «Hoy ha sido el día. Por edad me tocaba ponerme la vacuna, y ya hoy me he vacunado 💙».

La colaboradora de televisión ha confesado que la han llamado hasta ocho veces para vacunarse pero que su miedo a recibir la primera dosis le llevó a posponer el momento vacunación. «Me he tomado mi paracetamol y he dormido regular. Empezaron a citarme el 3 de febrero. Tengo muy mala circulación y cuando oía a los los informativos me preguntaba: ‘¿Y si me pasa a mí?’. Tenía miedo, pavor. Soy una persona decidida y si digo que sí, voy para adelante», ha empezado diciendo Rosa Benito.

En el momento previo a vacunarse, Rosa Benito ha ligado y así lo decía a su compañero reportero, que le ha acompañado en este día tan especial para ella en el hospital Isabel Zendal: «Aquí estamos todos de la misma quinta… pues no está mal… Me está mirando y un dulce nunca viene mal a estas horas».

No ha dudado en enseñar el momento de la vacunación

Tras pasar por la enfermera, Rosa Benito ha querido animar a todos a ir a vacunarse para acabar cuanto antes con la pandemia: «No hay que tener miedo. Tenemos que tirar para adelante. Yo tenía miedo, pero tengo que decir que ha sido un día para mí perfecto. Os animo», ha explicado emocionado.

Desde su casa, la colaboradora de televisión ha declarado que no ha tenido ningún síntoma. «Estoy bien, tranquila y feliz. Nosotros que podemos dar la voz a la gente que como yo tenía miedo, pues decir que no, que el miedo no se puede tener. El miedo te acobarda», ha continuado diciendo.

El hecho de que Ana Rosa Quintana mostrara en directo cómo recibía la vacuna, animó a dar el paso: «Me convenció mucho ver Ana Rosa con esa seguridad… de verdad creo que es muy importante ver a gente que vemos a diario y luego también tengo que decir que me convenció Marc Calderó. Me leyó todo lo que había lo que ayer le dije como me pase algo la culpa la tienes tú y no me ha pasado nada. Gracias a Dios no he sentido nada. Tenemos que vacunarnos por el bien de nosotros y de todo el mundo», ha terminado diciendo.

En medio de la polémica familiar

El pasado miércoles, Rocío Carrasco contestaba a su tía, Rosa Benito en el plató de televisión donde ofrecía su primera entrevista tras la emisión de su docuserie. «Mira, me da mucha pena que mi tía, Rosa Benito… que actúe de esa forma y tenga esa actitud conmigo, con lo que ella ha sufrido con todo lo mío y con todo lo que ha visto sufrir a mi madre y a mi», decía. «Y de todas las cosas de las que ella es consciente. Ese es el sentimiento que me produce… Pena. No voy a entrar en desmentir cosas que son absurdas. Lo único que se demuestra es que de lo importante no puedes decir que es mentira. Tienes que cogerte a lo mínimo, no tiene elemento de fuerza… Ahora todo es malo, odio y rencor, ¿por qué no hay nada bonito si hemos sido una familia que se ha adorado?”, decía Rocío.

Rosa no dudaba en contestar poco después a Rocío Carrasco: «Es una niña que ha estado siempre con nosotros, que siempre ha estado rodeada de toda la familia. Una niña querida a pesar de la distancia y de las circunstancias», se ha lamentado. Rosa Benito también siente mucha pena ante el vacío que las separa: “Yo sé que ella me quiere y yo también la quiero. Ella me ha tenido siempre, como al resto de la familia y, si descuelga el teléfono, yo voy a estar ahí para lo que quiera sin hacer preguntas. Si Rocío me dice Tita ven, ven a hacerme un arroz, lo que sea, yo voy a estar ahí sin ninguna pregunta. Lo tengo súper claro«.