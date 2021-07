El romántico viaje de Rocío Carrasco y Fidel Albiac a Barcelona en medio de la polémica

Rocío Carrasco está siendo protagonista de la actualidad. Su vida ha dado un giro radical desde que tomara la decisión de hacer público el desgarrador testimonio sobre su vida en la exitosa docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Tras batir todos los récords en audiencias, la hija de Rocío Jurado se tomó unos días de relax, pero volvió a sorprender a todos cuando aceptó su nueva labor como colaboradora de ‘Sálvame’.

Pues bien, cuando su agenda está repleta de compromisos profesionales, Rocío Carrasco parece haber encontrado ahora el momento para irse a disfrutar de un viaje junto a su pareja, Fidel Albiac. Han viajado hasta Barcelona en tren desde Madrid y aunque no han desvelado el motivo que les ha llevado a la ciudad condal, ambos han encontrado un momento para salir de la rutina juntos.

Durante el encuentro que ha tenido la prensa con la hija de Rocío Jurado, esta ha preferido no declarar nada. De todas las preguntas que le han hecho, todas tenían que ver con las declaraciones de su tío Amador Mohedano. Rocío Carrasco ha bromeado con todas las preguntas que le ha hecho la reportera: «Pues sí que dices cosas eh…».

Rocío Carrasco lleva meses siendo protagonista de la actualidad

Aunque podría haber viajado hasta Barcelona solamente para disfrutar de unos días de relax y desconexión, hay algo que podría haber sido el motivo principal de este viaje. Y es que desde este viernes al domingo 25 de julio, su ya compañero de trabajo, Jorge Javier Vázquez, actúa en la ciudad condal con su obra, ‘Desmontando a Séneca’, por lo que podría ser el momento de Rocío de verlo sobre el escenario.

Un viaje en plena polémica por su sueldo en ‘Sálvame’

Rocío Carrasco está en el ojo del huracán después de que se haya desvelado su sueldo en ‘Sálvame’. La sección de Rocío Carrasco ‘Hable con ella’ no ha terminado de arrancar como le gustaría a la cadena. En Telecinco hay cierta preocupación porque no está consiguiendo la audiencia que esperaban, de hecho, los días que ella acude al plató la audiencia es ligeramente inferior que el resto de días. Según ha podido saber SEMANA, la cadena tenía otras expectativas y se han llevado cierta sorpresa al ver las audiencias. Ahora se suma otro inconveniente por la incorporación de la hija de Rocío Jurado a la plantilla de ‘Sálvame’. Según ha publicado ‘La Razón’, Carrasco cobraría entre 2.500 y 3.000 euros por cada tarde como colaboradora, números que no han sentado muy bien a algunos de sus compañeros. Tal y como ha podido saber SEMANA, estas cifras han generado un recelo en varios de los colaboradores del programa.

Según lo publicado, Rocío Carrasco se convertiría en la mejor pagada entre los colaboradores de ‘Sálvame’. Sus labores en el programa supondrían unos ingresos mensuales de más de 10.000 euros por acudir cuatro tardes, «una cifra muy alta para los cachés que se abonan actualmente», al menos así nos lo hacen saber algún colaborador. Cierto es que este malestar no lo manifiestan en público. SEMANA ha podido comentar esta situación con alguno de ellos y son varios, que no todos, los que no lo entienden y muestran su disconformidad. «No es fácil ver que que una recién llegada a ‘Sálvame’ duplica, triplica o cuadriplica la retribución que recibe el resto», indican. A pesar de que son conscientes de que Rocío Carrasco genera un gran interés y de que todas sus apariciones copan titulares, también sabe que no alcanza la audiencia esperada.