En numerosas ocasiones se ha hablado de cuál es la relación entre Rosario Mohedano y Rocío Carrasco. A pesar de que para la hija de Amador Mohedano no es fácil que su prima hable así de su padre, ellas siguen teniendo buen rollo y para muestra un botón. Ha sido este jueves cuando la artista ha compartido el tweet que ha hecho carcajear a ambas y es que un seguidor pone en duda su éxito como cantante y, además, le insiste en que Rociito canta mejor que ella. «Canta mejor Rocío Carrasco que tú», escribe un tuitero. Unas palabras a las que ha respondido con muchos emojis y una frase que evidencia que se llevan muy bien: «Hostia, esto se lo he mandado a mi prima, aún seguimos riéndonos. Besitos».

Ostia,este se lo he mandado a mi prima , aun seguimos riéndonos 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Besitos https://t.co/IuHAWfyV5l — Rosario Mohedano (@RosarioMohedano) February 24, 2022

Fue el pasado verano cuando Rocío Carrasco en plena guerra familiar con sus tíos, Rosa Benito y Amador, habló de cómo se llevaba con Rosario públicamente. Defendió su trabajo y aseguró que tenían buena sintonía, por lo que no estaba de acuerdo con aquellos que habían cargado contra ella cuando se subía a un escenario para ejercer su profesión. «Yo tengo buena relación con Rosario. Chayo tiene su mundo, su trabajo, su espectáculo… Canta y canta bien, mucho mejor que muchos que están triunfando. Cuando uno critica el trabajo de alguien, cuando uno lo critica de una forma no constructiva sabiendo que ese mundo es muy duro, pues es injusto porque mucha gente depende de ella», espetó.

Estas declaraciones llaman la atención si se analiza la reacción que tuvo Rosario Mohedano cuando se le preguntó por el concierto homenaje que estaba preparando su prima para honrar a su madre. Está previsto para el 8 de marzo en el WiZink Center de Madrid y, aunque actuarán varios artistas, de momento, su prima Rociito no le ha pedido a Rosario que cante las canciones de su tía. Sabe que Rosario la adora y que siempre que ha podido la ha emulado en una actuación, aunque recibiera comentarios negativos por ello en ciertos momentos. «Todavía no se han puesto en contacto conmigo (…) lo que sí que sé es que cada vez que me subo a un escenario le hago un guiño a mi tía, y cada vez que me levanto de la cama y vivo, el homenaje se lo hago«, comentó. Eso sí, no se mostró resentida y alabó el gesto de su prima Rocío, quien dando igual donde esté tiene presente a La más grande.

Fue hace tres semanas cuando de nuevo se sembró la duda acerca de la relación que mantienen ambas primas. Se desconoce si algo ha cambiado desde aquel momento, pero Rocío Carrasco dio a entender que no mantenía contacto con sus primos. Este descubrimiento lo hizo al sacar a la luz una felicitación de cumpleaños en la que todos ellos le escribían preciosos deseos, algo que ella está segura de que no sucedería en la actualidad. «Tristemente y desgraciadamente visto lo visto no, ahora directamente no escribirían nada, no pondrían nada de lo que pone, antes lo que tocaba era esto, ahora ya es otra cosa. Yo no les felicitaría ahora por sus cumpleaños, en este momento no, no es oportuno». De esta manera, se multiplicaron los rumores y se barajó la posibilidad de que hubieran roto cualquier contacto. Hasta ahora que se sabe que de nuevo hay complicidad.

Aunque estos tiras y aflojas no han sido los únicos que han existido en su historia hasta este momento. Nos remontamos al pasado mes de diciembre cuando Rosario Mohedano desacreditó a su prima justo después de que contara una historia sobre unas pulseras muy especiales que era completamente distinta a la de Rosa Benito. Si bien Rociito desveló que esta joya había sido un regalo de su padre, Pedro Carrasco, a su madre, Rosa Benito aclaró que fue un detalle que una joyera y amiga de Rocío Jurado la había querido regalar a la artista. Con versiones contrapuestas sobre la mesa, Rosario publicó una foto con una pulsera idéntica a la de Rocío Carrasco. «Yo también las tengo», escribió, palabras que chocaban con lo dicho por Rociito y es que ella mantenía que era una pieza única cuyos brillantes les representaban a ella y sus padres.

