Rocío Carrasco: "Estamos estudiando la reapertura de mi caso"

Rocío Carrasco hace ahora balance de todo lo que ha supuesto su documental, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' en Telecinco. Emitido en 2022 se convirtió en uno de los eventos televisivos y sociales del año, llegando a ocupar muchas portadas e incluso debates políticos. En él abría su corazón después de 25 años que no había sido capaz de hacerlo y relataba todo por lo que había pasado en su relación. Con motivo del Día de la Mujer, 'Días de Tele' contó con su presencia para analizar el impacto de este en la sociedad y en su vida propia. Lamentaba cómo, en ese momento, nadie prestó atención a lo que sucedía y se sentía desprotegida. La violencia doméstica es algo público y se puede actuar desde fuera de la pareja. Es ahora en 2023 cuando siente que, con todas las pruebas, podría haber una nueva oportunidad. Junto a su equipo, "estamos estudiando la reapertura de mi caso".

Hubiera querido que alguien hubiera aportado algo. Sabe que "estoy denunciando algo que la gente tiene problemas para hacerlo" y que en su caso "ha sido testigo un país entero". El hecho de que su experiencia haya creado conciencia sobre la violencia de género y exponerse de esa forma ha sido toda una catarsis. Llena de seguridad, reconoce que "no me ha pasado factura contarlo" porque, además, se encontraba en el momento para ello. Este ejercicio de sinceridad ante las cámaras supuso un antes y un después en la terapia que recibía. Desde 2011 "llevaba en tratamiento y lo único que me ha aportado ha sido beneficioso". Se encontraba entonces con fuerza. Sabía que "llega un momento en que me veo obligada a contar determinadas cosas porque no quiero seguir viviendo de esa forma".

Ese instante donde se da cuenta de que no quiere continuar así es en una habitación de un hospital, tras intentar quitarse la vida y con su marido, Fidel Albiac, llorando a su lado. Tal fue el impacto de sus declaraciones en Mediaset, provocando que aumentaran hasta un 61% las denuncias tras su emisión, que hasta Pedro Sánchez le hizo una llamada. Para Rocío Jurado también ha habido espacio. Ella se mostró en algunas entrevistas preocupada por la vida sentimental de su hija. Con el paso del tiempo, y ante uno de esos vídeos, reconocía que "si lo que tenía que decir es que era simpático...está todo dicho". Son muchos los momentos vividos y reconoce que, de todas formas, "hay muchas cosas que no conté".

El veto de Mediaset al tema Rocío Carrasco

Después del resurgimiento de Rocío Carrasco en Mediaset, ahora formaría parte de una lista negra que le impediría, ni siquiera, ser nombrada en antena. Esta decisión vendría propuesta por la nueva junta directiva para darle un nuevo rumbo a las cadenas del grupo. 'La Razón' adelantó que los trabajadores en las redacciones tienen carteles con más de 13 nombres "prohibidos". Esto supondría que "no podemos hablar ni de ellos y tampoco salir en los vídeos". Junto a ella habría rostros tan reconocibles como Gloria Camila, Kiko Rivera, Bárbara Rey, José Ortega Cano, Antonio David Flores y su propio marido Fidel Albiac. Mientras esto sucedería, Rocío Carrasco ya ha aparecido en varias ocasiones, como en este 'Día de Tele', como invitada estrella a diferentes formatos de RTVE. Este viene acompañado de un código ético que todos los colaboradores y presentadores frente a cámara deben cumplir. Hay que dejar atrás la política cuando no esté justificado y las rencillas entre productoras que tantos titulares han generado.