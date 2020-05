España entera se ha volcado con el sufrimiento de Ana Obregón tras el fallecimiento de su hijo Álex Lequio víctima de un cáncer, por el que llevaba sufriendo más de dos años. Tras darse a conocer la fatídica noticia, miles de personas se han unido al dolor de la presentadora, y no han querido dejarla sola ante esta triste perdida. Buena muestra de ello han sido sus redes sociales, que en las últimas 48 horas han visto cómo todos sus seguidores, conocidos, familiares y amigos han querido despedirse de su hijo y mostrarle sus condolencias. La crisis sanitaria que atraviesa el país ha impedido que la familia del joven fallecido pueda darle la despedida que se merecía. Mientras se espera que el cuerpo del joven llegue a Madrid, sus más incondicionales han querido expresar a Ana Obregón que no piensan dejarla sola y que cualquier mensaje de apoyo es poco en estos duros momentos.

“Se me apagó la vida”. Este era el desolador mensaje que Ana Obregón escribió en sus redes sociales, acompañado de una foto con su hijo, que según Ramón García, íntimo amigo de la actriz, es la misma que utiliza en su imagen de whatssap. El post en cuestión ha recibido más de 330 mil likes en apenas 24 horas y más de sesenta mil comentarios de condolencias y mensajes de apoyo. Famosos como Antonia San Juan, Toñi Moreno, Carmen Lomana, Lorena Gómez, Colate, María Pombo, Silvia Marsó, entre otros… no han querido dejar pasar la oportunidad de acompañar a la actriz en el peor momento de su vida. La preocupación general es la misma. Que la vida de Ana no se apague y consiga ver un poco de luz al final del túnel.

Desde que se diera a conocer la noticia este martes, día que pasará a la historia de Ana como el peor de su vida, su cuenta de Instagram se ha visto saturada por un tráfico desorbitado de seguidores que han querido hacerles llegar su cariño de forma masiva. En cuestión de 48 horas su cuenta a cuadriplicado su número de seguidores, sumando cien mil seguidores más después de suceder este triste acontecimiento. Ahora mismo la madre de Álex Lequio cuenta con 346.000 followers, en comparación a las 242.000 que poseía su cuenta hace unos días. Unos seguidores que lo único que quieren es transmitirle su cariño y pésame. Unos seguidores que quieren demostrarle a la Obregón que no está sola y que cuenta con un público fiel, que la piensa acompañar en el sufrimiento hasta que vuelva a tener fuerzas para volver a la escena social.

En menos medida, pero no por ello menos importante, se encuentra el padre de su hijo Alessandro Lequio, que aunque no ha parado de recibir las mismas condolencias que su ex mujer, no se han volcado en las redes sociales tanto como con Ana. Quizás porque el dolor de una madre no es equiparable a cualquier otro dolor o porque quizás, como apuntan algunos, su ex pareja tiene la vida resuelta con una hija pequeña por la que luchar, mientras que la actriz se ha quedado sola, sin la compañía del único sentido que le daba a su vida. Lo importante es que todo el país está acompañando a la pareja ante esta dura perdida y que aunque no hay palabras de consuelo que valgan, cada persona quiere darles su amor, lo único que puede aliviar el dolor y curar cicatrices para el día de mañana.