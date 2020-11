Este jueves, Chabelita se ha enterado por fin del cruce de acusaciones entre Kiko Rivera de Isabel Pantoja. Ha sido la propia joven quien ha querido ponerse al día de las últimas novedades sobre la encarnizada guerra con su madre. Por expreso deseo de Isa, Jorge Javier Vázquez le ha contado todos los detalles de la tormenta que azota con fuerza al clan Pantoja durante la emisión de ‘La casa fuerte’.

«Ella ha decidido conocer todo lo que sucede en el exterior. Va a enterarse de las declaraciones de su hermano, de la réplica de la madre», anunciaba el presentador antes de soltar las bombas sobre el conflicto entre la tonadillera y su primogénito. Al arrancar el programa, Isa se mostraba tranquila. «Estoy aquí, muy bien con todos y súper contenta, disfrutando de todos los momentos. Aquí tienes mucho tiempo y piensas en muchas cosas», admitía. «Hoy es tu madre la que se ha pronunciado», le advertía el presentador. Entonces, el rostro de la cantante se transformaba. La sonrisa daba paso a un gesto de evidente preocupación. «Me afectan mucho las cosas, pero no voy a dejar que eso me afecte en el concurso. Intentaré que no me afecte en esta experiencia porque es algo que no me quiero perder», decía.

Cuando por fin se ha enterado de la larga ristra de titulares que ha dado Kiko Rivera sobre su madre ha espetado: «No me lo esperaba para nada». «¿Qué es lo que más te ha impactado?», quiso saber el presentador. La hija de la cantante no ha tardado en responder: «Lo que más me ha impactado es cuando ha dicho lo de ‘tú has vendido toda tu vida ser la viuda de España’ porque es algo nuevo que no he escuchado de él. «De todo lo que ha dicho lo que me parece más duro es eso».

«A mí se me ha criticado siempre mucho por hablar, por expresarme cuando tenía problemas con mi madre», se lamentaba Isa. «No he dicho ni una cuarta parte de lo que ha dicho él y me han acribillado. Ahora, sinceramente, no me voy a posicionar con él ni con mi madre tampoco. Lo que más me duele es que con estas palabras haya gente que aprovechen para herirla. Eso es lo que me molesta realmente», añadía.

«Tu hermano utiliza para describir a tu madre todos los aquellos argumentos que han utilizado para atacarla sus enemigos, que es la prepotencia y la soberbia. Esto es muy difícil que se arregle», comentaba Jorge Javier.

Que Kiko haya cuestionado a Isabel como madre es lo que más podría dolerle a la cantante

«La verdad es que es una pena. Me parece todo fuera de lugar», subrayaba. «Yo lo quiero mucho a él, pero no me parece…. No sé que decir. Prefiero hablarlo aquí y ya luego no hablar del tema, porque quiero hacer el concurso desvinculada de esto. Me llamo Isa Pantoja y quiero tener el Pantoja porque es mi apellido, pero dentro de la casa quiero que me conozcan como Isa. Ese tema me da mucha rabia y no me gusta hablarlo». La concursante de ‘La casa fuerte’ destacaba que de todo lo que ha dicho Kiko lo que más le ha podido doler a su madre ha sido «cuestionarla como madre. Evidentemente le duele. Cualquier persona que sea madre no le gusta. A mí me dolería. Lo de ‘viuda de España’ sí le duele porque es un tema que ella sigue recordando a día de hoy y es un tema muy doloroso. Es verdad lo que dice mi hermano, que todavía no lo ha asimilado. Muchos días lo recuerda como si le hubiera pasado hace dos días. Eso le puede hacer daño».

Horas antes de que Chabelita conociera en detalle la guerra entre sus seres queridos se conocía que Isabel Pantoja está moviendo ficha para intentar detener la emisión de ‘Cantora, la herencia envenenada’ , un especial de Telecinco en el que Kiko Rivera conocerá en directo «la última voluntad de Paquirri y si realmente se cumplió lo que él quería», según ha destacado David Valldeperas, director de ‘Sálvame’. La cantante ha acudido al juzgado de Chiclana de la Frontera para solicitar medidas cautelares contra el programa, según ha contado Kike Calleja. Ante la nueva decisión de la andaluza, “ahora mismo peligra que se pueda emitir el documental”, ha explicado el periodista.

Está previsto que el programa se emita este viernes 13 de noviembre, pero la cantante está dispuesta a todo con tal de conocer el contenido del especial antes de su emisión. Y, en caso de que dicho contenido atentara contra sus derechos, detener parte o la totalidad de su emsión. Esta nueva jugada de Isabel Pantoja pone de manifiesto su voluntad de poner fin a la tormenta mediática y familiar que se ha convertido en la peor de sus pesadillas.