Telecinco le está preparando una gran sorpresa a Omar Sánchez aunque no sabemos si para bien o para mal. Raquel Lozano se convierte en la nueva concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ y veremos su entrada en el concurso el próximo domingo en el debate presentado por Carlos Sobera. El canario, que está comenzando una relación con Marina Ruiz, no se espera la llegada de su anterior pareja. A pesar de que durante el programa él ha dicho que no llegaron a ser novios como tal, el hecho de reencontrarse con ella promete dar mucho juego. Este nuevo giro de acontecimientos espera levantar la audiencia del espacio de Telecinco, que no está cosechando los datos esperados. Esta era la gran baza del grupo de comunicación para levantar las audiencias durante el mes de otoño que, de momento, no está siendo respaldada por los datos.

Raquel Lozano entra al concurso para sustituir a Nadia Jémez, que abandonó el concurso por culpa de la ansiedad, que viene provocada por el hambre y la mala convivencia con sus compañeros. La joven influencer tomó esta decisión y durante la gala de este jueves vimos su salida del concurso, además de verla en el plató junto a Sobera. Ahora, su marcha supone un giro de guión con el aterrizaje de la valencia que llega para desestabilizar la relación entre Omar Sánchez y Marina Ruiz.

Antes de viajar a Jimena de la Frontera, escenario donde tiene lugar ‘Pesadilla en el Paraíso’, Raquel Lozano se ha sentado en el plató para comentar el concurso de Omar Sánchez. El surfero y la ex concursante de ‘Gran Hermano’ mantuvieron una relación antes de que él entrase al concurso. Los vimos disfrutando juntos del verano en Ibiza pero, sin embargo, su romance se terminó a las pocas semanas de comenzar su «tonteo».

Mientras que Omar Sánchez comenzaba a ilusionarse con Marina Ruiz, Raquel Lozano ha hablado en los diferentes platós de televisión cómo era su relación. Según ella, el canario no es tan cándido como parece: la utilizó para llamar la atención de la sevillana: «Al salir conmigo quería darle celos a Anabel». Además, cree que tiene cierta obsesión por la fama y el dinero: «Si lo cogía de la mano en público, me decía: son 20.000 euros. Y no me cogía de la mano. Me decía: ‘Hazme caso».

Además, Lozano dejó bien claro que no se creía del todo el romance de Omar y la andaluza: «Marina yo sí que la creo. La he visto que se puede ilusionar porque ha ido poco a poco y veo que está sintiendo. Por parte de él yo he tenido conversaciones y ya antes de entrar al concurso sé que preguntó por Marina. Yo creo que lo puede llevar preparado y dudó de él«, dijo hace unas semanas,al ver las imágenes de la pareja dándose su primer beso.