Rafael Amargo, apuntado a una academia para opositar a Policía

Desde que detuvieran a Rafael Amargo a finales del año 2020 el bailaor no ha dejado de copar titulares. En varias ocasiones la Policía ha acudido en su búsqueda por supuesto tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal, por lo que muy pocos esperaban su reciente confesión. El artista ha revelado frente a las cámaras que se ha planteado opositar para ser policía, de hecho, se ha apuntado en una academia para ello. Toda una declaración de intenciones que se suma también a otras formaciones que ya están en marcha. Hablamos de la carrera de psicología que ya ha comenzado y que ha tenido que parar más de una vez por el proceso legal en el que está involucrado. No te pierdas el vídeo para descubrir todas sus palabras, las cuales prometen no dejar indiferente a nadie

Vídeo: Gtres