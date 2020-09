María Teresa Campos y Rocío Flores sí se conocieron en el pasado, a pesar de las afirmaciones de la presentadora en ‘Hormigas blancas’.

María Teresa Campos se convirtió en una de las protagonistas involuntarias del último capítulo de ‘Hormigas Blancas‘. En él, se rindió homenaje a Rocío Jurado y fueron muchas las cajas de Pandora que volvieron a abrirse. Con ello, varias heridas y cicatrices del pasado que implicaban a Rocío Flores. Y es que la presentadora malagueña llegó a decir que la hija de «La más grande», Rocío Carrasco, debía ir con la cabeza alta y que en el futuro se haría justicia con su hija, una declaración que provocó que la joven entrara envuelta en lágrimas en ‘Sálvame’. No obstante, no han sido las únicas palabras que han dado que hablar de la matriarca de Las Campos.

María Teresa Campos aseguró no conocer a Rocío Flores, pero un vídeo pone en entredicho su versión. En estas imágenes de Europa Press se puede ver a ambas, agarradas del brazo y mostrando cierta complicidad, en el año 2011. Cinco años después de la muerte de Rocío Jurado ambas acudieron al bautizo de Alejandra Fernández, la primogénita de Rosario Mohedano. No obstante, sobre esto, por el momento, ha preferido no pronunciarse la hija de Antonio David Flores.

Tampoco quiso responder a María Teresa Campos tras sus declaraciones en el programa de Mediaset. «En mi casa me han enseñado a respetar a las personas más mayores que yo y solo por eso prefiero no opinar sobre esto. La verdad es que no sabría muy bien qué decirte y prefiero no opinar sobre eso y centrar mi vida en otras cosas. En estudiar, formarme, crecer y ser feliz. No me quiero meter más en esas cosas», dijo en el programa vespertino. Arrepentida por no aportar ni participar en el homenaje a su abuela, Rocío Flores se mostró dolida con todo lo sucedido en los últimos días.