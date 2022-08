La hija de Ana María Aldón se trae entre manos un nuevo ataque con el que poner más si cabe contra las cuerdas a la familia Ortega. Su paso por ‘Viernes Deluxe’ no fue tan fructífero como se esperaba, pues ella se mostró comedida en sus declaraciones y no echó más leña al fuego, presumiblemente aleccionada por su madre. Pero esto le ha generado un deseo a la joven de no callarse, de ponerlo todo patas arriba si es necesario para hacer justicia con su madre y por eso ya prepara un nuevo asalto, el cual será más contundente que el dado este fin de semana. Sus planes, solo en SEMANA.