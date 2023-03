Eva González se ha convertido en una de las protagonistas del día después de la publicación de la nueva portada de SEMANA, que habla de la nueva ilusión de Cayetano Rivera. La presentadora de televisión se ha dejado ver a la salida de un restaurante durante la mañana de este miércoles y ha sido preguntada sobre las fotos que lleva SEMANA en exclusiva en la que se puede ver al torero junto a Maria Cerqueira Gomez.

La presentadora de 'La Voz' hace gala de su discreción y guarda silencio sobre la supuesta nueva ilusión del padre de su hijo, la presentadora portuguesa Maria Cerqueira: "Hola, buenos días", dice educada. Eva no puede evitar esbozar una pequeña sonrisa ante las preguntas sobre el tema: "Hasta luego", termina diciendo antes de montarse en el coche para seguir con su día. Pero su reacción ya de por sí llama la atención.

Así reacciona Eva González cuando le preguntan por Cayetano Rivera

Vídeo: Europa Press.

De esta forma, Eva deja claro que no se va a pronunciar al respecto. No tiene nada que decir sobre la nueva ilusión de Cayetano Rivera. Una presentadora de televisión portuguesa que también hizo sus pinitos como modelo. Seis meses después de que se hiciera oficial la separación, el diestro ha recuperado ya la sonrisa. En el interior de SEMANA podrás ver las primeras imágenes de Cayetano y Maria juntos. Llevan unos meses viéndose, pero no ha sido hasta ahora cuando han sido fotografiados. SEMANA te muestra en EXCLUSIVA las fotos del plan que organizaron para reencontrarse. La quedada tuvo lugar en Sevilla, ciudad a la que la presentadora de televisión portuguesa llegó en avión. En el aeropuerto la recogió un amigo del torero en su propio coche, que la llevó hasta un restaurante en el que quedaron para comer. Fueron apenas unas horas, pero intensas.

Cayetano Rivera está de nuevo ilusionado

No dudaron en salir a comer para ponerse al día de todo. Por ahora tienen que organizarse así, ya que él vive en Sevilla y ella en Portugal. Aún así, no dudan en organizar sus agendas profesionales para pasar tiempo juntos. En la capital hispalense se dejaron ver comiendo en un conocido restaurante. Poco después, la presentadora de televisión se trasladó de nuevo al aeropuerto para coger un avión de vuelta a casa. Cayetano y Maria prefieren ser discretos.

Tal y como muestran las imágenes que sólo podrás ver en el interior del nuevo número de SEMANA, el diestro se encargó de que ella se quedara en las mejores manos. No pudo acompañarla y pidió a un amigo que la llevara al aeropuerto, que la devolvería de nuevo al país vecino. Esta escapada ha sido más exprés, pero han sido más duraderas, Maria ha preferido no dormir en casa del torero. La presentadora de televisión ha buscado un hotel en la capital hispalense, desde donde salía para hacer planes con Cayetano Rivera.

¿Quién es ella?

María es presentadora de televisión. Desde que comenzó su carrera en televisión, esta se ha atrevido con diferentes formatos. Desde concursos y magacines hasta programas de testimonios. Tiene 39 años y al igual que Cayetano Rivera está separada. Tiene dos hijos, una niña de 19 años y un niño de apenas cinco, de dos relaciones anteriores.

Aunque se dedica a la televisión, Maria empezó la carrera de Derecho. Su padre y sus tres hermanos son abogados. Sin embargo, la dejó el primer año porque se quedó embarazada. Ahora es una de las presentadoras de televisión más conocidas del país vecino. Esto le ha servido para convertirse también en 'influencer', ya que cuenta con más de 485.000 seguidores en su perfil de Instagram.