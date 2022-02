Cuatro días después de que Antonio Resines recibiera el alta después de 48 días ingresado en el hospital Universitario Gregorio Marañón en Madrid, el actor ha concedido su primera entrevista tras contraer covid. Ha sido en ‘El Hormiguero’ donde ha hablado por primera vez ante el gran público. Allí ha recordado cómo, tras contraer el coronavirus, vivió una «semana de debacle».

«Me recuerdo tosiendo, muy mal. De repente me llevaron al hospital y ya no me acuerdo de nada. Pensé que habían pasado cinco días con un pequeño desmayo y cuando me desperté el veintitantos de enero me quedé acojonado», ha contado. En su intervención en el programa de Pablo Motos ha pedido disculpas porque «me canso mucho al hablar». Asimismo, aplaudía el trabajo de los médicos que lo han atendido y lanzaba un mensaje de apoyo a los sanitarios que trabajan en hospitales públicos: «Hay que apoyar la sanidad pública como sea».

Así recuerda sus días en coma: «Estaba en otro mundo paralelo»

De los días que pasó en coma ha revelado que «estaba en otro mundo, paralelo, que tenía que ver con la realidad. Vives un mundo extrañísimo, que tiene puntos en común con la realidad, pero es otra cosa. Se pasa muy mal porque no controlas. No es ‘tengo hambre y como’. Es una cosa muy rara. Le ha pasado a todo el mundo. Lo he hablado con gente que lo ha pasado y es tremendo. Es asombroso. Hay gente que se deja a vida. Había 14 turnos… Cuando entré en la UCI había 97 personas. Nos hemos salvado 80″.

Motos ha bromeado: «Has adelgazado, que no te venía nada mal». El intérprete le ha contestado con sentido del humor: «Es que tú eres hiper vigoréxico. Me venía muy bien». Antonio Resines se ha dirigido al cantante Manuel Carrasco, invitado del día en ‘El Hormiguero’, para saludarlo y recordar a todo el mundo que es «buena gente». El cantante ha explicado cómo se conocieron: «Él me llamó hace unos meses o hace un año para pedirle que le cantara a unos niños que yo tenía apadrinados con su mujer. Se lo hice encantado y le grabé un vídeo cantándoles. No solo es un grandísimo actor, es una grandísima persona».

«Ando con ayuda de un andador… es lento y complicado», ha contado Antonio Resines en ‘El Homiguero’

De cómo se encuentra ahora, se ha mostrado realista: «Tengo una atrofia del 80%. No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Me recuperaré. Lo que pasa es que es lento y es complicado. Me he librado de una, macho». Pablo Motos, amigo del actor, ha destacado que «a ti te quiere todo el mundo» y que «las hemos pasado canutas aquí». Porque «hubo un momento en que respondías a los mensajes y luego ya no».

Resines ha contado que «inmediatamente, según entras en el sitio ese te quitan el móvil. Hablé contigo. Hablé con Jorge (Salvador). No me acuerdo bien de que hablamos, pero me estaba desgastando. Estaba utilizando aire que me venía bien.Cuando estás mal, que te quiten el móvil y a lo mejor ganas algo de tiempo y de respuesta ante la enfermedad. Esto es una cosa muy seria, que todo el mundo se vacune y que nos lo tomemos muy en serio». Al concluir la entrevista, el de Requena ha revelado que en el equipo del programa «estábamos acojonados» y que «hubo un momento en el que la cosa estuvo complicada, complicada. Pero es al final ha salido porque es fuerte y es ‘Terminator’. A una persona la quieres y cuando piensas ‘a lo mejor se me va’ te das cuenta delo que la quieres de verdad».

Este martes, la mujer de Antonio Resines, Ana Pérez-Lorente, ha confesado cómo vivió el ingreso de su marido a causa de su infección de Covid-19. Durante este tiempo, Ana se ha mantenido en un discreto segundo plano, sin querer dar demasiados detalles sobre el ingreso. Pero ahora se ha abierto en canal y ha revelado que estaba «más grave de lo que dijimos».

«Está muy bien. Cosas que le quedan cuando estás en la UCI una temporada larga y ya contará él los detalles, porque ha sido un poquito más grave de lo que dijimos nosotros. Es un poquito más complicado», ha declarado. Ya está mejor, pero le queda un proceso largo de recuperación: «Está fenomenal. Le queda eso, que ya lo explicó él. Ha sido una estancia larga en la UCI y está sin músculos de estar tanto tiempo sedado. Ahora tiene que coger fuerzas».

La mujer de Antonio Resines, tras el alta hospitalaria: «Lo pasé muy mal»

«Ya sabes cómo es la enfermedad, que es un virus muy traicionero. Entonces cuando se complica, se complica. Pero bueno, ha salido todo fenomenal y estamos muy contentos», seguía diciendo. Estos casi 50 días en el hospital han sido duros, pero ahora toca mirar al futuro con optimismo. «Lo pasé muy mal, pero bueno, ahora estamos muy bien. Lo hemos pasado mal, yo y Ricardo, y todos. Bueno, ya lo dijo él, nos han apoyado muchísimo, y luego también vosotros habéis sido bastante respetuosos la verdad. En momentos así se agradece, porque cuando lo están pasando mal, no te apetece. La verdad es que lo agradezco mucho, y en nada ya verás como sale y os atiende».