Posturas imposibles, posados de infarto, escenarios a los que no son fáciles de llegar… Desde que irrumpieran las redes sociales y el universo 2.0, los influencers buscan impactar a sus seguidores con las publicaciones más originales. Todas ellas estudiadas al milímetro, en las que se busca presumir de una vida perfecta, llena de lujos, viajes y regalos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que vemos a través de Instagram? Pocas veces los rostros famosos o creadores de contenidos nos enseñan qué hacen para conseguir captar la foto perfecta, en la que en muchas ocasiones los filtros y los retoques están a la orden del día. Ahora, Irene Rosales nos ha mostrado a través de un vídeo una aparatosa caída mientras desfilaba al ritmo de Beyoncé. No te pierdas las imágenes. ¡Corre y dale al play!

Vídeo: Redes sociales

Irene Rosales ha querido compartir este momento en el que sufre una aparatosa caída mientras «posturea» para redes sociales. A pesar de que ahora se lo toma con bastante humor, en su momento su pie sufrió las consecuencias de una caída y se le inflamó, además de ponerse negro a consecuencia de un hematoma. «Cada vez que veo este vídeo me muero de risa. El pie, obviamente, se me puso súper hinchado y negro«, ha contado. «Me río ahora pero pasé unos diítas…», ha querido compartir con todos sus seguidores.

Irene Rosales muestra cómo le quedó el pie tras la aparatosa caída

A juzgar por las imágenes que ha compartido la colaboradora de televisión a través de su perfil de Instagram, el pie le quedó visiblemente afectado. No ha sido hasta ahora cuando Irene Rosales ha querido compartir este momento «tierra trágame» en el que se tuerce el tobillo y cae al suelo. A pesar de la caída, se lo toma con humor y por ello ha querido mostrar que no es oro todo lo que reluce y que incluso para conseguir la imagen perfecta a veces pasan este tipo de cosas. Mira la imagen de su pie amoratado en la siguiente fotografía.

Irene Rosales está volcada en el cuidado de su marido, Kiko Rivera, que hace unas semanas sufrió un ictus y tuvo que ser ingresado de urgencia. Afortunadamente, todo quedó en un susto, aunque debe continuar con su recuperación en casa. Tanto Irene como sus hijas, Ana y Carlota, son el gran motor para el DJ. Desde su ingreso en el hospital, la sevillana ha sido quien ha estado junto a él en todo momento. Centrada en el cuidado de su familia, Irene Rosales intenta evadirse de los problemas con algún vídeo divertido como el que ha compartido con todos sus seguidores. Un momento de desconexión que le sienta de maravilla después de los días tan angustiosos que ha vivido tras el ictus de su marido.