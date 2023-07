El mundo del fútbol y la música siempre se acaban encontrando si Gerard Piqué está de por medio. El cantante Manuel Turizo provocó la sorpresa de todos los presentes de la Kings League, la liga de fútbol creada por Piqué, al iniciar su espectáculo con la canción ‘Copa Vacía’, en la que colabora con la cantante colombiana Shakira, expareja del exfutbolista.

La elección de este tema no fue casual, y las redes sociales lo reflejaron con multitud de especulaciones y comentarios. Mientras unos se deleitaban con el show de Turizo, otros aprovechaban la ocasión para tirar pullas contra Piqué.

Además, en la misma noche de la celebración del evento deportivo, Piqué fue abucheado cuando quiso hablar. El público no paraba de gritarle "¡Shakira, Shakira, Shakira". Algunos incluso, para provocarle, le gritaron en la cara "¡Shakira, Shakira!", cuando intentaba hablar. El ex de la cantante colombiana ni se inmutó, de hecho hasta parecía que lo disfrutaba. "Yo también soy campeón del mundo y vosotros no sois nadie. Haced algo con vuestras vidas", dijo al público que no tardó en abuchearlo. Llama la atención que también sonó 'Waka, Waka', durante la fiesta posterior al partido, la canción con la que se conocieron.

Piqué dejó de lado a Shakira por sus negocios

Shakira, a través de 'Copa Vacía', expresó su frustración por la falta de atención por parte de Piqué, quien se encontraba sumergido en sus numerosos proyectos empresariales. "Siempre estás ocupado con tanto negocio", lamenta la cantante, aludiendo a las múltiples facetas del exfutbolista: desde sus empresas inmobiliarias hasta la creación de la Kings League.

El trasfondo de "Copa Vacía" saca a la luz la situación personal que Shakira y Piqué vivieron ya en la fase final de la vida que mantuvieron en común. Hace meses, en medio de su polémica separación, Shakira grabó esta canción mientras aún residía en España. En esa época, las noticias sobre la nueva relación de Piqué con Clara Chía dominaban los titulares, y Shakira quiso reflejarlo a golpe de música. El punto de inflexión de su relación se produjo tras un viaje a Orlando en enero de 2022. Shakira intentó salvar la relación, pero, Piqué había decidido ponerle fin, solicitando un período de separación.

La Final Four Kings and Queens League, el torneo organizado por Gerard Piqué, se celebró en el estadio Civítas Metropolitano, la casa de la Atlético de Madrid, en la capital española. Además de Manuel Turizo, el evento contó con la presencia de algunos de los artistas con más éxito del momento como Nicki Nicole, Sebastián Yatra.