Paz Padilla ha estado varias semanas alejada de la televisión después de dar positivo en coronavirus e incluso tener que ser ingresada en el hospital

Han sido semanas muy complicadas para Paz Padilla. La presentadora y humorista dio positivo en coronavirus y aunque al comienzo de padecer esta enfermedad se encontraba en buen estado, con el paso de los días la cosa fue empeorándose por lo que incluso tuvo que pasar tres días ingresada en un hospital de Madrid. Tras ese bache de salud, Paz Padilla regresa a su puesto de trabajo en ‘Sálvame‘ y no puede estar más ilusionada y feliz por ello. La presentadora ha tenido que ausentarse varias semanas de su puesto de trabajo y tenía muchas ganas de regresar a sus labores.

Paz Padilla regresa a su puesto de trabajo tras varias semanas alejada

La presentadora ya se encuentra en las inmediaciones de Mediaset tras un tiempo alejada. Paz Padilla ha compartido diferentes Stories desde la redacción de ‘Sálvame’ junto a sus compañeros. Tirando del sentido del humor, ha ido detallando algunos datos sobre su vestimenta. Convertida en una influencer, Paz Padilla ha revelado de qué marca es la ropa que ella luce en este día de hoy antes de ponerse en las manos de los estilistas del programa. La actriz volverá a reencontrarse con sus compañeros de trabajo, quienes han estado muy preocupados por ella y desde el plató le han mandado mucha fuerza a una Paz Padilla ya completamente recuperada.

Paz Padilla vuelve al plató de televisión de ‘Sálvame’. Carlota Corredera ha sido la encargada de llevar las riendas del programa la mayoría de estos días. Y es que Jorge Javier Vázquez lleva un tiempo desaparecido. La humorista ya se está preparando para regresar por la puerta grande al trabajo debido a retomará uno de los temas más candentes de ahora: la docu-serie de Rocío Carrasco, bajo ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’.

La actriz y humorista ha vivido sus semanas más complicadas

Hace unos días, Paz Padilla anunció que tuvo que pasar por un ingreso hospitalario debido al coronavirus. «Quiero decir que hoy hace catorce días que me infecté del covid. Los primeros días la verdad es que fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá, pero bueno. Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una opresión en el pecho y me costaba respirar», comenzó diciendo. Al llegar al hospital, Paz Padilla ha revelado que le «hicieron una placa y vieron que tenía unos niveles muy alterados y algunos problemas de coagulación. Entonces decidieron dejarme ingresada. He estado ingresada en la Unidad de covid, he estado tres días sola en la habitación».