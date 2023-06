Paz Padilla y Anna Ferrer Padilla han dado la bienvenida al verano con un divertido posado en el parque Warner de Madrid. Madre e hija se lo han pasado en grande. La presentadora de televisión, que ha lucido un favorecedor vestido fucsia ha hablado con SEMANA sobre todos los frentes que tiene abiertos. Y es que goza de un buen momento, tanto en el terreno personal como en el profesional.

Ha dado el pistoletazo de salida al verano con su persona favorita. Con ella espera pasar unos días de la época estival en su lugar favorito: Zahara de los Atunes, Cádiz. Pero es consciente de que se presentan unos meses llenos de trabajo, algo que tampoco le disgusta. Paz Padilla formó parte durante años de 'Sálvame', programa que termina precisamente este viernes 23 de junio. No ha dudado en pronunciarse al respecto.

La humorista habla con SEMANA de cómo se presenta su verano

¡Qué forma más maravillosa de inaugurar el verano!

¡Mira tú, qué alegría, con todo lo que llovió anoche! A mí el verano me encanta, yo soy de Zahara de los Atunes, de la playa, y para mí el verano es estar con mi gente rodeada de color, alegría, fiesta, trasnochar, chiringuitos.

¿Este año, con tanto proyecto, vas a poder disfrutar del verano?

Este año, no. Hoy, te digo que no.

Sarna con gusto no pica.

Pero mortifica, ja, ja.

¿Cuál es tu plan favorito de los veranos?

Estar en Zahara, pasear por la playa, coger conchitas. Así desconecto.

¿Qué significa para ti hacer este evento con Ana, con la que tienes la marca, has trabajado en Mediaset, en cine…?

Mira, tenemos juntas dos empresas, 'Noniná' y 'Papaya', que es una agencia de 'influencers'. El año pasado pusimos en práctica la Nonineta, con la que llevamos la marca por distintas ciudades en una furgoneta. Ahora hemos creado una línea de ropa y vamos a abrir tienda en Madrid.

¿Cómo llevas a todo, porque estás con el teatro, la serie, la tele…?

Sí, acabo de grabar 'Me resbala', que se estrenará pronto, me sentido como de 12 u 8 años, y ha sido muy bonito porque ha sido recuperar el humor en la tele. Y volver a hacer la Chusa en 'La que se avecina' ha sido otro regalazo porque quiero muchísimo a mis compañeros. Soy una mujer con mucha suerte.

También te lo has currado.

Tengo la suerte de estar donde quiero estar y con quien quiero estar, y hacer lo que me gusta. Es precioso. Y en teatro estoy arrasando por donde voy, en 150 representaciones tengo al público siempre en pie, donde voy se agotan las entradas y lo más bonito es que cuando terminan me dan las gracias y me besan, y para mí ese es el mejor regalo, pensar que puedes ayudar a alguien a atravesar el desierto tan triste que es tener que despedir a un ser querido.

¿En qué punto se encuentra la película que querías hacer?

Pues mira, como me van saliendo cosas… ahora estamos en la parte más burocrática porque hacer una película es mucha pasta, pero todo va a su ritmo. Y estoy escribiendo el segundo libro, que espero que esté para las próximas Navidades.

¿Sigue la línea del anterior?

Es que yo tengo una misión en la vida: mostrar lo que a mí me ha ayudado. Yo no soy coach ni psicóloga, yo cuento lo que me ha ayudado a mí, mi forma de ver la vida, mi forma de vivirla, y si a ti te sirve, hazlo. Porque cuando la gente no puede sola, tiene que pedir ayuda. Y si tiene que ir a un profesional, que vaya. Es lo que Anna hizo cuando hace muchos años le dio un ataque de ansiedad. Que los titulares fueron 'La enfermedad mental de la hija de Paz Padilla'. Vaya tela. Lo que le dio fue un ataque de ansiedad y fuimos a aprender cómo gestionarlo.

¿Ha sido yendo a terapia?

No, fue un caso puntual. Y ella aprendió y medita como hago yo. La meditación es una terapia con uno mismo para aprender a gestionar las emociones y valorar lo importante.

Su hija Anna es su pilar más fundamental en la vida

Estás muy orgullosa de tu Anita.

¡Cómo para no estarlo! Hasta que me entere de que ha robado un banco…

Tú quieres ser un gran ejemplo para ella.

Sobre todo en la forma de vivir. Quiero que ella aprenda a vivir la vida de la forma menos dolorosa. Hay que pasar por aquí porque esto es una escuela de aprendizaje y que aprenda lo que tenga que aprender, pero sin hundirse. Yo le digo: "Anna, si tú vas en un barco y llevas agarrado el timón de tu vida, te pueden venir todas las tormentas del mundo y te llevará a la costa o a mar adentro, pero cuando llegue la calma seguirás con el timón de tu vida". Eso es lo que tenemos que hacer, aprender a gestionar todo lo que nos sucede.

¿Alguna vez habéis pasado una racha de estar más distanciadas, quizás en la adolescencia?

No. ¿Sabes qué pasa? Que yo pienso que lo que tú no arregles con cinco años no lo vas a arreglar con 15 ni con 20 ni con 30. Anna siempre ha sido una chica maravillosa y nunca me ha dado un disgusto, sólo he discutido un par de veces con ella y no por ella, sino por su entorno. Pero ella es igual que yo, las cosas no se solucionan gritando sino dialogando. Respeto mucho su vida.

¿Con el tema de las parejas, sois respetuosas?

Yo no me puedo meter, porque es su vida.

¿Os contáis todo?

Supongo que hay cosas que me esconde. Yo sí se lo cuento todo, y me dice: "Mamá, no es necesario que me des detalles" o "Ay, por Dios no voy a poder quitar esa imagen de la cabeza, ¡tampoco es necesario!".

¿Cómo valoras tú el cierre 'Sálvame'?

Yo pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia porque salvo el de Jordi Hurtado no hay tantos tan longevos, y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esa historia. Y una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo, y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra. Yo estuve en “Crónicas Marcianas” veinte años, y todos nos hemos reinventado: Manel Fuentes, Carlos Latre, Boris… si hay talento, sobrevivimos.

¿Has podido hablar con Jorge Javier, por saber cómo está?

No, pero porque yo con Jorge Javier no hablaba nunca, la verdad es que no, pero le deseo que esté bien y que sea feliz. Yo lo que quiero es que gente sea feliz, que todo el mundo esté bien y aprenda de lo que le suceda. Yo siempre digo: "Abraza lo que te suceda y aprende de ello". Hay que aprender aunque sólo sea para que lo siguiente que te venga no te hunda.

¿Cómo estás en el amor, con tu pareja?

Yo estoy tranquila y feliz.

¡No debes dormir, cómo lo haces!

Hago meditación y deporte, que te hacen segregar endorfinas y serotonina. Y soy real fooder.

¿Sigues con tus gallinas, cómo haces para que no se mueran con tanto ajetreo?

Porque yo les doy comida ecológica también!