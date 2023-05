A unos días de dejar su corona de Miss World Spain, Paula Pérez (27) hace balance de uno de los años más especiales de su vida (será el 6 de mayo cuando se corone a la nueva guapa oficial de nuestro país en una gala que se celebrará en Los Realejos, Tenerife).

De su trabajo de médico en un hospital pasó a ser la mujer más guapa de nuestro país, una transición que no fue del todo sencilla: “Ha sido un cambio importante en mi vida. Yo trabajo de médico y compaginarlo no ha sido fácil, pero lo he disfrutado muchísmo porque me ha dado muchas posibilidades. Ha sido una experiencia maravillosa”.

¿Qué ha sido lo mejor de este año de reinado?

Abrirme nuevas posibilidades y conocer a gente muy especial por el camino. Yo ya trabajaba en la moda, pero me ha abierto muchas más puertas en este terreno, e incluso en televisión. También me ha permitido conectar con mi lado más humanitario, aunque como médico ya lo hacía con los enfermos, ahora he estado implicada en la salud mental. Ayudar a los demás me llena mucho.

¿Y ha habido algo negativo?

La verdad que yo no he percibido nada. Vivimos en un mundo en el que con las redes sociales todo el mundo opina lo que quiere, se pierde la empatía y el respeto, pero a mí eso no me ha afectado.

La vida después de Miss World Spain

¿Cómo te planteas el futuro?

Seguiré trabajando de médico, pero mi nuevo frente es el concurso de Miss Mundo, que es a final de año, y voy a prepararme para intentar dejar a España en el mejor lugar. También me gusta actuar, pero es un mundo difícil.

Has dicho que te gusta cantar.

Mucho, pero no como profesional. De hecho, en la prueba de talento en Miss Mundo es lo que voy a hacer.

¿Cómo han vivido tus compañeros en el hospital trabajar con una Miss?

Cuando me presenté al certamen no esperaba ganar y fue un choque de mundos. Yo iba a las guardias y salía reventada con una pinta fatal y me paraban por el pasillo. Nunca me he sentido juzgada por ellos por hacer algo diferente. Ha sido un cambio de vida importante, pero muy positivo.

¿Vas a seguir como médico o dejarlo por la moda?

De momento lo voy a compaginar, pero estoy aprovechando al máximo las oportunidades que tengo ahora porque no se me van a presentar el resto de mi vida.

¿Quién es tu referente para enfocar tu carrera?

Mireia Lalaguna, que estudió Farmacia y ganó Miss Mundo, y también Carla Barber, que es médico como yo y la veo muy inteligente. A nivel internacional me encanta la actriz Aishwarya Rai.

Los concursos de misses ya no son como los de antes.

Ahora no solo se busca una cara y un cuerpo bonito. Se valora que la chica tenga algo que ofrecer a la sociedad.

Vestidos: Rafael Urquizar

Maquillaje: Teodora Make up

Peluquería: José Bautista

Ubicación: La Terraza de la Alcazaba en Hotel Alcazaba Premium y Cocom Media