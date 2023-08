Olga Moreno inicia los trámites de divorcio con Antonio David Flores

Olga Moreno y Antonio David Flores rompieron su relación en el año 2021. Sin embargo, ninguno de los dos quiso poner fin a su matrimonio de manera oficial, un gesto que llamó poderosamente la atención. Han pasado dos años de aquello y ha sido ahora, según ha podido saber la revista SEMANA en exclusiva, cuando han dado este paso al frente. La propia Olga se lo confiesa a este medio, entrevista que ve la luz el miércoles 23 de agosto y que deja ver la versión renovada de esta empresaria que habla sin tapujos de su momento actual.

La sevillana nos asegura que ha dado carpetazo al único papel que le unía a Antonio David Flores, con quien ya ha iniciado los trámites de divorcio. Una revelación en la que, además, nos cuenta en qué punto se encuentra y si ha habido desacuerdos entre ellos en este proceso que no se inició cuando confirmaron su punto y final como pareja. Olga Moreno y Antonio David pronto estarán divorciados y completamente libres en lo que respecta a su pasado, pero ¿se plantea ella casarse de nuevo? Cabe recordar que hace un año inició un noviazgo con Agustín Etienne, su representante, y con ha conseguido formar un excelente equipo. "Ya puedo decir que estoy con un hombre que me respeta y me da mi sitio", explica Olga a esta revista.

En cuanto a una posible boda, Olga también es tajante, declaraciones que podrás leer en su totalidad en la entrevista disponible en la versión de papel de la revista SEMANA. Aunque han pasado muchos meses desde que ella y Antonio David tomaron caminos por separado, no ha sido hasta ahora cuando lo han hecho también de manera legal. Esta vez Olga Moreno y su ya extinta pareja firmarán los papeles que acrediten que están divorciados, cuestión que ella relata en el interior de SEMANA y que descubrirás si corres a tu kiosco y adquieres el último número, disponible en kioscos desde ahora. "Ahora estamos en proceso de divorcio", reconoce. Un nexo al que no habían renunciado, a pesar de haber rehecho sus vidas con otra persona.

Mucho se ha hablado acerca de los motivos por los que ni Olga ni tampoco Antonio David recurrían a sus abogados para divorciarse, no obstante, ninguno de los dos despejaba esta cuestión. Ahora Olga Moreno además de hablar de este documento definitivo, también explica otras cuestiones como, por ejemplo, su situación laboral. Si bien durante unos meses continuó con su negocio en Málaga, ahora le es imposible. Ella misma habla largo y tendido sobre su tienda de ropa, la cual ha sido cerrada a cal y canto por decisión propia, así como de sus planes en el futuro y de si se plantea trabajar en televisión.

