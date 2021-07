Olga Moreno ha explicado cómo ha encontrado a su familia a su salida de ‘Supervivientes’, un difícil escenario para la malagueña.

Olga Moreno, por fin, ha roto su silencio. La malagueña tras convertirse en ganadora de ‘Supervivientes’ se ha sentado frente a la audiencia para explicarse y contar cómo han sido sus primeros días en nuestro país. Nada más llegar se ha reencontrado con Antonio David Flores, David, Rocío y Lola, pero ¿cómo estaban ellos? Tras la docuserie han recibido grandes críticas y esto ha minado la moral de la familia, no obstante, han tratado de demostrar una gran fortaleza durante el reality. La han apoyado para que el público votara hasta el último día, pero eso no quitaba que fuera de cámaras la situación les superara. Así lo ha explicado la propia Olga en Telecinco este miércoles.

«Me han recibido muy bien, con mucha alegría», ha dicho Olga Moreno. Sin embargo, instantes después ha contado cuál ha sido el verdadero escenario que ha visto cuando ha abrazado en los suyos. «He visto a mi familia derrumbada. Desde mi marido, Rocío, David y mi hija de 8 años, Lola. Estoy fuerte, soy una persona muy fuerte…voy a estar siempre a su lado, me han echado mucho de menos…pero estoy», decía. La empresaria ha insistido en que no se ha encontrado lo que esperaba, eso sí, ella estará a su lado para apoyarles pase lo que pase. «Se va a levantar, no voy a consentir que se derrumbe», ha añadido.

Olga Moreno ha estado durante más de tres meses alejada del mundanal ruido. Aunque estaba a más de 8.000 kilómetros, la malagueña sabía parte de lo que estaba sucediendo en España con la docuserie de Rocío Carrasco. Solo vio el primer capítulo, pero bastó para hacerse a la idea para darse cuenta del tsunami que llegaba a la vida de los Flores. Aunque es cierto que ha llegado conciliadora, se ha dirigido a Rociito y le ha pedido sin miramientos que «abra los ojos».