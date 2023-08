Nos colamos en la impresionante casa de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están inmersos de nuevo en su vida en Arabia Saudí. Hasta hace unas semanas, la pareja, junto a sus hijos, han estado viviendo en un hotel, pero ya consiguieron encontrar el hogar perfecto para instalarse. Se trata de una espectacular casa en Riad, con varias plantas y grandes ventanales con vistas al jardín con piscina.

Gracias a un vídeo que ha compartido Georgina Rodríguez podemos ver algunas de las estancias del hogar en el que permanecerán mientras el astro del balón juegue en las filas del Al-Nassr F.C. de la Liga Profesional Saudí. El color que prevalece es el blanco, que solo se rompe por por el negro de las ventanas y las persianas. Como se puede ver en algunas instantáneas que ha compartido ella, la casa en la que vive con Cristiano Ronaldo y sus hijos, cuenta con tres plantas. Aunque eso sí, seguramente cuente también con sótano.

Una casa moderna con tres plantas

El estilo de esta espectacular mansión es moderna y minimalista. Está construida en forma de módulos y tiene techos altos. Tiene grandes ventanales para tener mucha luminosidad en el interior. Georgina Rodríguez ha dado el paso de mostrar ahora el salón, un espacio bastante amplio con varias zonas. Eso sí, llama la atención que no tiene mucha decoración, algo normal, ya que no solo se acaban de instalar allí, sino que al no ser su casa definitiva, seguramente ni ella ni Cristiano quieran invertir mucho en muebles.

El blanco predomina también en el interior. Una televisión en la pared reina el salón. Una mesa a la izquierda de la televisión tiene apenas un escultura y una vela. Frente a la televisión un impresionante sofá blanco. Lo que no han querido poner es una mesa en el centro del salón para dejar más espacio a sus hijos, que jugan ahí todos los días.

Georgina y Cristiano tienen la suerte de contar con un exterior con todas las comodidades. Césped artificial, una piscina espectacular y una zona de chill out. Además, cuenta con una pérgola de hierro con madera para tener ahí protegidos los coches con los que se mueven en Arabia Saudí. A continuación, os mostramos todas las imágenes de cómo es por dentro y por fuera la casa de la familia:

1 de 5 Una casa con grandes ventanales Una mansión de estilo moderno y minimalista en la que llama la atención los grandes ventanales, que permiten que el interior de la casa sea de lo más luminosa. 2 de 5 Piscina y zona chill out El exterior tiene todas las comodidades. Además de tener zonas de sombra como una carpa o una zona chill out, Georgina y Cristiano cuentan con una piscina impresionante. 3 de 5 El salón convertido en zona de juegos El salón que tienen en la planta de abajo tiene unas impresionantes vistas al jardín, pero no está muy decorado porque se ha convertido en la zona de juegos de los hijos de la pareja. 4 de 5 No tiene mucha decoración Han preferido no decorarlo mucho y son contados los muebles que tienen. De hecho, tienen una televisión colgada en la pared y también un cómodo sofá blanco. Pero no tienen mesa de centro. 5 de 5 Sus hijos, los reyes de la casa No hay duda de que sus hijos tienen ocupado todo el espacio con sus coches de juguete o sus alfombras de colores. Una casa que no está decorada con detalle para evitar accidentes y con el claro objetivo de que los pequeños disfruten.