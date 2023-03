Miguel Ángel Silvestre se ha convertido en todo un héroe. Y es que evitó un robo en plena calle durante la tarde del pasado jueves. El actor se encontraba paseando por una de las calles más exclusivas del barrio Salamanca de Madrid cuando se percató de que un ladrón estaba intentando robar en una de las tiendas de lujo que hay en esta zona.

En un momento dado, Miguel Ángel Silvestre se da cuenta de que la dependienta de una tienda iba corriendo tras un ladrón, que había robado unos bolsos valorados en 10.000 euros. El actor no dudó en ir corriendo detrás para ayudar a la chica que trataba de llegar al ladrón y conseguir la mercancía que este había intentado robar.

El actor ayudó a evitar un robo en una tienda de lujo

Este no lo dudó en ningún momento y cuando vio al hombre con varios bolsos en la mano saliendo de la tienda a toda prisa, se fue corriendo tras él. Miguel Ángel Silvestre no dudaba en explicar a 'Socialité' cómo vivió este momento tan tenso: "La verdad es que fue... no me di ni cuenta. Fue un poco de inercia. Es que oí que una chica gritaba y bueno, era porque se habían llevado y era porque se habían llevado unos bolsos. Fue como acción, reacción, la verdad", declara dejando claro que el héroe de la historia fue el dependiente que consiguió llevar los bolsos de vuelta a la tienda.

Aunque ayudó a que este robo terminara en éxito por parte del ladrón, Miguel Ángel Silvestre ha querido dejar claro en 'Socialité' que el único héroe de este desagradable suceso fue el dependiente que logró parar al ladrón. "Uno de los dependientes llegó a traer los bolsos. Él es el que tiene mérito. Héroe fue el chico que lo cogió", explica rotundo.

¿Enamorado de nuevo?

Pero Miguel Ángel Silvestre no es personaje de actualidad solo por evitar un robo en plena calle. Y es que el actor parece que está enamorado de nuevo, pero ¿quién es la responsable de su felicidad? Se trata de una chica anónima llamada Angie. Una joven que estudia Protocolo y Organización de Eventos en Madrid y con la que el actor se ha dejado ver por las calles de la capital en actitud muy cariñosa. Eso sí, él siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar de su vida personal y también de mostrar aspectos de su día a día. ¿Se atreverá a compartir una foto con su nueva pareja? Habrá que esperar para saberlo...