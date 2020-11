El último mensaje de Isabel Pantoja en plena guerra con Kiko Rivera

En plena batalla campal con su primogénito, Isabel Pantoja ha lanzado un mensaje que nada tiene que ver con la polémica con su hijo. Ajena a las explosivas declaraciones de Kiko Rivera, la cantante ha optado por centrarse en su carrera musical y ha compartido unas palabras relacionadas con algo que la mantiene muy ocupada: su último disco.

Este martes en su cuenta de Instagram, la tonadillera ha compartido con sus seguidores una buena noticia. «Ya tenemos próximo single! ✨El Mundo✨», explica en su cuenta oficial.

«Cada vez queda menos para que salga el nuevo álbum #CancionesQueMeGustan 🌹». En su post se señala que la cantante «firmará de puño y letra todos los discos comprados en preventa», y se recuerda que su último trabajo «es una edición muy limitada que no podrá conseguirse más adelante. ¡Y ya está a punto de agotarse!». Por ello anima a comprarlo en la web oficial de la artista. Resulta llamativo que se dirija a su público para mencionar únicamente cuestiones profesionales cuando «la leña arde» en el seno familiar…

Su publicación omite referencia alguna al complicado momento personal que está viviendo desde que su hijo visitara el ‘Sábado Deluxe’ y abriera definitivamente la caja de Pandora del clan. En aquella entrevista destapaba que vive días de profunda tristeza, a lo que su madre reaccionó llamando en directo para decirle que al día siguiente cogería el coche para reunirse con él y darle un beso que, a día de hoy, no ha llegado.

«La persona a la que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable»

Tras aquello se han producido reproches por parte del D. El sevillano no puede más y ha estallado contra su progenitora. «Señores yo no soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida. Aun así yo no hice esto publico ya que yo no fui hablar de ella y sí de mis intimidades de las cuales soy dueño. Esa llamada no vino a cuento y las llamadas a terceros ya ni te cuento», ha contado hace apenas unas horas a través de sus redes sociales.

